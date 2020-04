Huawei P40/P40 Pro: nuovo update, con diverse novità alla fotocamera

Sono usciti relativamente da poco i nuovi Huawei P40 e P40 Pro. Nonostante questo, però, i due device di punta del brand cinese hanno già ricevuto numerosi aggiornamenti, che ne hanno migliorato per ora alcune qualità. Diversi giorni fa, ad esempio, su P40 Pro è arrivato un piccolo update che ne ha migliorato ulteriormente la resa della fotocamera. Al di là di questo, comunque, ora sembra essere in dirittura d'arrivo un nuovo aggiornamento, che porta con sé diverse novità.

P40 e P40 Pro ricevono le patch di sicurezza di Marzo

Da quello che abbiamo potuto vedere all'interno del changelog completo, Huawei P40 e P40 Pro sono stati ulteriormente migliorati lato fotografico. Se sul modello più accessoriato, infatti, questo update era arrivato già alcuni giorni fa, su P40 arriva solo ora. Entrambi gli smartphone, quindi, ora implementano anche le patch di sicurezza di Android di marzo 2020. Su P40 troviamo la build 10.1.0.114 – C432E6R4P1, basata su EMUI 10.1, mentre su P40 Pro abbiamo la versione 10.1.0.114 – C432E8R4P1.

LEGGI ANCHE:

Huawei P40 Lite E ufficiale: disponibile in Italia a 199€

Sono state introdotte due fondamentali funzioni all'interno dell'applicazione dedicata alla fotocamera. Da una parte, infatti, troviamo Huawei Golden Snap, che permette di catturare in maniera precisa un soggetto in movimento, eliminando anche tutto quello che di superfluo si trova sullo sfondo. Dall'altra patrte, invece, trova spazio Sound Booster, dunque un sistema che è in grado di catturare in maniera più efficace i rumori ambientali trasformando lo smartphone in un vero e proprio microfono. Nelle immagini qui sopra trovate tutti i dettagli del changelog completo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu