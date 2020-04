Il blocco di Chat Partner ha scoraggiato gli appassionati del colosso cinese che speravano di poter utilizzare i servizi di Mountain View a bordo del proprio smartphone equipaggiato con i soli HMS. Tuttavia al momento risulta disponibile un nuovo metodo che illustra come installare i servizi Google su Huawei P40 Lite e Huawei P40 Pro, anche se nulla vieta che nei prossimi giorni possa arrivare l'ennesimo stop.

Come installare i servizi Google su Huawei P40 Lite e P40 Pro | Nuovo metodo

Come al solito in questi casi vi ricordiamo che si tratta di una procedura dedicata ad utenti esperti e consapevoli; inoltre sottolineiamo ancora una volta che non abbiamo a che fare con un metodo ufficiale e che non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito a possibili malfunzionamenti che potrebbero derivare dall'errata esecuzione di alcuni passaggi. Ma ora, fatte le dovute premesse, bando alle ciance e scopriamo come installare i servizi Google su Huawei P40 Lite e Huawei P40 Pro.

Modelli compatibili

Un ultimo appunto prima di avventurarci nella guida: i modelli compatibili con la procedura sono tutti quelli che arrivano con i soli HMS installati di base.

P40 Lite

P40 Pro

P40

Mate XS

Mate 30 Pro

Prerequisiti

uno smartphone Huawei supportato;

una penna USB Type-C o un cavo OTG Type-C;

un PC o notebook Windows;

scaricare il seguente file (download).

Come installare i servizi Google su Huawei P40 Lite, P40 Pro ed il resto dei modelli compatibili: tutti i passaggi | Nuovo metodo

aprite il file scaricato e copiate le cartelle Huawei e APKS sulla penna USB e lasciate il resto sul PC;

e sulla penna USB e lasciate il resto sul PC; installate sul PC i driver ADB 1.4.3 (tramite il file exe) presenti nella cartella apposita;

ora dovrete ripristinare sul vostro smartphone il backup della cartella Huawei, quindi collegate la chiavetta USB al dispositivo e: aprite le Impostazioni ed entrate in Sistema e aggiornamenti; selezionate Backup e ripristino, poi Backup dei dati, Memoria esterna, Memoria USB; scegliete i dati di backup 28. Marzo 2020, 11.41, poi Ripristina e utilizzate androidgeek.pt2 come password.



Installare le applicazioni di Google

Noterete due nuove applicazioni sul vostro dispositivo, ovvero Lzplay (l'icona è la G viola) e IceBox;

aprite l'app Lzplay e cliccate sul pulsante Attiva per concedere i permessi di amministratore;

i permessi sono davvero tanti, ma purtroppo si tratta di un passaggio necessario ai fini della procedura;

ora entrate nell'app File del dispositivo e selezionate la cartella APKS presente sulla chiave USB;

procedete con l'installazione delle 4 app nella cartella, seguendo l'ordine dei numeri tra parentesi (come si vede anche nell'immagine in alto).

Abilitare le opzioni sviluppatore e il debug USB

nelle Impostazioni, Telefono, cliccate 7 volte sul numero di build per attivare le opzioni sviluppatore;

in Sistema e aggiornamento, Opzioni sviluppatore, attivate la voce Debug USB;

ora potrete rimuovere la chiavetta dallo smartphone.

Attivare i servizi Google a bordo di Huawei P40 Lite e P40 Pro

Aprite l'app IceBox e annullate il tutorial;

collegate il dispositivo al PC e selezionate Trasferimento File come tipo di connessione;

comparirà un messaggio per consentire la connessione via Debug USB, cliccate su Ok;

nella cartella dove avete installato i driver ADB, cliccate su cmd-here.exe;

inserite il comando adb shell sh /sdcard/Android/data/com.catchingnow.icebox/files/start.sh

ora dovrebbe comparire la scritta success, che indica che tutto è stato svolto nel modo corretto;

sempre con lo smartphone collegato al PC, in IceBox passate alla scheda System, cercate Google Services Framework, selezionatelo e cliccate su Freeze nel nuovo menù aperto;

chiudere IceBox e aprite l'app Google Account Manager che trovate nella schermata principale dello smartphone;

cliccate su Ok, selezionate Memoria e procedete cancellando cache e dati;

ora dovrete configurare l'account Google selezionando l'app Play Store presente nella Home;

inserite i vostri dati ed effettuate il login;

attenzione, nel caso di autenticazione a due fattori il primo tentativo fallirà. Sarete reindirizzati alla pagina web e potrete accedere da lì;

ora tornate in IceBox, selezionate ancora una volta Google Services Framework e cliccate su Defrost.

Complimenti, avete installato le servizi di Google a bordo del vostro smartphone Huawei P40 Lite o Huawei P40 Pro (o uno degli altri supportati). Un appunto per concludere: allo stato attuale la procedura permette solo di avere i servizi di Big G e il Play Store. Alcune app non funzionano a dovere, come nel caso di Gmail. Inoltre non dovrebbero essere operative nemmeno Google Home, Foto, Play Giochi e News. Qualora notaste qualche cambiamento, non esitate a farcelo sapere nei commenti!

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu