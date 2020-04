Huawei P30 e P30 Pro: cercasi beta tester per la EMUI 10.1

Nonostante siano usciti sul mercato i nuovi modelli, la serie Huawei P30 continua ad essere molto ambita. Durante questi giorni, infatti, il P30 Pro può essere acquistato anche per circa 400 euro su alcuni store, configurandosi così come uno dei top di gamma più economici sul mercato. Anche se non è uno degli smartphone più recenti, infatti, può comunque dire la propria in fatto di performance. Al di là di questo, poi, Huawei P30 e P30 Pro sono ancora molto seguiti a livello software, tanto che il brand è alla ricerca di nuovi beta tester per la EMUI 10.1.

P30 e P30 Pro necessitano di 600 beta tester

Dando un'occhiata a questa serie, vediamo come ben presto dovrebbe essere aggiornata alla nuova EMUI 10.1. Ancor prima di essere immessa sul mercato, però, necessita di essere provata e testata da un numero limitato di persone, i beta tester appunto. Motivo per cui il brand ne vorrebbe assoldare 300 per ognuno dei due device, iniziando così la fase di test. Questo tipo di richiesta, ovviamente, vale anche per il mercato globale, dunque anche per il nostro territorio.

Vi basterà accedere all'applicazione Huawei Beta e verificare la presenza di tale progetto. Questo tipo di selezione avrà luogo dal 17 aprile al 28 aprile. Alcuni Stati, poi, manterranno aperte le iscrizioni fino al 2 maggio. Vi ricordiamo che per avere la possibilità di partecipare a questo progetto, dovrete avere le seguenti versioni: su P30 (ELE-L29) la EMUI 10.0.0.190, mentre su P30 Pro (VOG-L29) la EMUI 10.0.0.190. Potete procedere al download di Huawei Beta cliccando qui sotto.

Huawei Beta – Download

