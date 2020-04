Huawei P30/Mate 30: arriva la prima beta della EMUI 10.1

Se diamo un'occhiata al catalogo di smartphone prodotti da Huawei, troviamo due ottimi dispositivi. Si tratta di Huawei P30 e Mate 30 che, sebbene siano usciti diverso tempo fa, possono ancora dire la propria. Dal punto di vista hardware, infatti, questi device sono davvero ottimi, nonostante siano usciti sul mercato già diverso tempo fa. A livello software, invece, devono ancora ricevere gli ultimissimi aggiornamenti, come la EMUI 10.1. Sembra che questa, però, possa arrivare ben presto, dato che la prima beta è già stata rilasciata.

Quante novità con la EMUI 10.1 per P30 e Mate 30!

Stando a quanto visto in queste ore, è stata rilasciata la prima beta ufficiale della EMUI 10.1 per Huawei P30 e Mate 30. Questa nuova interfaccia porterà alcune novità su entrambi i modelli, tra cui nuove animazioni per lo sblocco tramite impronta digitale, la possibilità di condividere lo schermo con altre persone, ottenere una galleria unificata per foto e video l'implementazione di MeeTime e tanto altro. Ci sono diverse versioni coinvolte in tale update, sia per P30 che per Mate 30.

Tutti i device della serie Huawei P30 (che coinvolge anche P30 Pro) che riceveranno questa beta sono contrassegnati da queste sigle: ELE-AL00, ELE-TL00, VOG-AL00/VOG-AL10, VOG-TL00. Su Mate 30, e Mate 30 Pro, abbiamo TAS-AL00, TAS-TL00, TAS-AN00, LIO-AL00, LIO-TL00, LIO-AN00, LIO-AN00P.

