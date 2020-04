Huawei P20/P20 Pro e Mate 10 Pro potrebbero non avere la EMUI 10.1

Annunciata assieme alla nuova arrivata serie Huawei P40, la EMUI 10.1 rappresenta l'ultima edizione dell'interfaccia proprietaria che caratterizzerà i prossimi smartphone. La nuova UI sarà progressivamente portata anche sui modelli già in circolazione, come dimostra la roadmap ufficiale. Come alcuni avranno potuto notare, però, al suo interno mancano modelli degni di attenzione, come Huawei P20, P20 Pro e Huawei Mate 10 Pro. Purtroppo per i loro possessori, la più moderna versione della EMUI potrebbe non arrivare su nessuno di questi.

La EMUI 10.1 potrebbe non essere rilasciata su alcuni ex top di gamma

La serie Huawei Mate 10 stata lanciata a fine 2017, con tre modelli di cui principalmente Huawei Mate 10 Pro (almeno per noi occidentali). Uno smartphone all'epoca all'avanguardia, sia lato hardware che software, essendo uno dei primi ad arrivare con Android 8.0 Oreo. Lato Google lo smartphone è stato aggiornato solamente ad Android 9.0 Pie. Più aggiornata è stata la UI personalizzata, passando dall'allora nuovo EMUI 8.0 ad EMUI 8.1, EMUI 9.0, EMUI 9.1 ed infine EMUI 10. Più difficile, quindi, che ci sia un ulteriore update alla EMUI 10.1.

Pochi mesi dopo è arrivata la serie Huawei P20 con tanto di Huawei P20 Pro, anch'essa passata da EMUI 8.1 a EMUI 9.0, EMUI 9.1 ed infine EMUI 10. Questo per dire cosa? Che Huawei è solita portare sui propri smartphone 3/4 aggiornamenti “major” della EMUI. Questo escluderebbe del tutto Mate 10, lasciando più in forse P20, ma non è detta l'ultima. Huawei potrebbe comunque decidere di aggiungere P20 e Mate 10 nella lista dei modelli compatibili. Bisognerà capire se l'azienda vorrà premiare i più affezionati o se preferirà spingere sui dispositivi più recenti.

