Huawei: presto arriveranno nuove cuffie e occhiali, con il Kirin A1

Non c'è davvero nessun limite all'innovazione, soprattutto per un'azienda come Huawei. Nonostante tutti i problemi causati dal Coronavirus (Covid-19) e dal ban degli Stati Uniti, questo brand non intende arrendersi. Motivo per cui prosegue per la propria strada, intenta a lanciare sul mercato sempre nuovi prodotti. Nei prossimi mesi, infatti, oltre ad alcuni device, sembra che il colosso cinese delle telecomunicazioni sia intenzionato a rilasciare anche diversi dispositivi smart.

Huawei sfrutterà il Kirin A1 anche nel 2021

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che Huawei sia intenzionata a sfruttare al massimo il proprio chip intelligente per dispositivi indossabili, il Kirin A1. Questo, infatti, è già stato inserito all'interno di alcuni prodotti di successo, come le Freebuds 3 e Watch GT 2. Nell'ambito degli accessori legati al mondo IoT, però, il brand vorrebbe anche sperimentare qualcos'altro. Motivo per cui nei prossimi anni potrebbero arrivare sul mercato nuovi occhiali intelligenti, cuffie true wireless ed un altoparlante intelligente.

LEGGI ANCHE:

Huawei P40/P40 Pro: nuovo update, con diverse novità alla fotocamera

Non è stato ancora rivelato un piano di sviluppo in tal senso. Quindi non sappiamo quando effettivamente potranno essere lanciati tali accessori. Su tutti, però, uno dei primi ad arrivare potrebbe fare riferimento all'audio. Sulle prossime Freebuds 3i, infatti, dovrebbe trovare spazio proprio il Kirin A1.

[su-google]