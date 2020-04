Una serie di scatti di Huawei Nova 7 Pro ne mostra le capacità in notturna

Il giorno X per il lancio della serie Nova 7 si avvicina, anche se sappiamo già che sarà “gemellata” con quella Honor 30. Le sorprese non dovrebbero essere tante, quindi, anche se la curiosità di scoprire le sue abilità multimediali non manca. Specialmente se si considera che Huawei Nova 7 Pro dovrebbe ereditare un comparto fotografico di tutto rispetto, ampiamente premiato da DxOMark.

Huawei Nova 7 Pro se la giocherà anche in modalità notturna

A livello puramente hardware, in realtà, Huawei Nova 7 Pro sarà dotato di una quad camera non propriamente identica a Honor 30 Pro. I leaks lo confermano: avrà sensori da 64+8+8+2 MP, comprensivo di grandangolare, teleobiettivo periscopiale e macro.

Se a questa dotazione sommiamo un software ancor più affinato, ecco cosa è in grado di immortalare la fotocamera di Nova 7 Pro.

Lo sappiamo, ormai tutti gli smartphone da una certa fascia di prezzo in poi sono in grado di scattare in maniera ottimale con luci favorevoli. I campi in cui si lotta sono due: zoom e notte. Non è un caso, infatti, che Huawei ed Honor stiano puntando proprio in questa direzione, affidandosi a teleobiettivi sempre più avanzati ed un software in grado di tirar fuori la luce laddove manca. Anche Huawei Nova 7 Pro rientrerà in questi canoni, con una modalità Notturna che dovrebbe rispettare le aspettative.

