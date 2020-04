Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Verso fine Marzo il sito del TENAA si è arricchito con i primi dettagli sulla serie Huawei Nova 7, anche se al momento mancano ancora un po' di dettagli. Tuttavia la certificazione lascia intendere un lancio a stretto giro (più o meno) ed ora la conferma arriva da un blogger cinese, il quale svela la data di uscita di Huawei Nova 7 Pro e del resto della serie insieme al prezzo di vendita.

Aggiornamento 18/04: arrivano una marea di immagini dal vivo che illustrano le caratteristiche della serie. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 16/04: l'azienda cinese ha confermato la data di presentazione della nuova serie di smartphone.

Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE: indiscrezioni sul prezzo

Ma procediamo per gradi, in modo da non fare confusione. Per quanto riguarda la data di presentazione della famiglia Huawei Nova 7, il blogger riporta su Weibo che i dispositivi debutteranno il prossimo 23 Aprile. Manca ancora la conferma ufficiale dal colosso cinese, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità. Poi si passa alle specifiche: secondo quanto riportato, la serie farà affidamento su tre soluzioni in termini di chipset. Si parla dei Kirin 820, 990 5G e dell'inedito 985.

Inoltre viene “confermato” il lancio di tre smartphone: Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e il già avvistato Nova 7 SE. Il piccolo della famiglia avrà un prezzo compreso tra i 2000 ed i 3000 yuan (261/391€ al cambio), il modello base costerà circa 3000 yuan (391€) mentre il fratello maggiore arriverà a circa 3500-4000 yuan (457-522€).

Inoltre, il leaker si sbilancia ulteriormente affermando che tra questi modelli e la serie Honor 30, il brand cinese avrà un grosso impatto sul mercato dei dispositivi 5G di fascia alta grazie ai prezzi competitivi e alle performance offerte. Come al solito restiamo in attesa di dettagli ufficiali sulla nuova famiglia di smartphone, specialmente per quanto riguarda la data di uscita.

Serie Nova 7: ufficiale la data di presentazione | Aggiornamento 16/04

Tramite un teaser poster ufficiale l'azienda cinese ha confermato ufficialmente la data di presentazione della serie Huawei Nova 7. I nuovi modelli arriveranno – in linea con le indiscrezioni di cui sopra – il 23 Aprile. L'immagine in alto mostra il design del retro dei dispositivi, anche in questo caso “confermando” un leak dei giorni scorsi.

Frontalmente dovrebbe essere presente un doppio foro per far spazio alla Dual Selfie Camera, mentre in termini di prestazioni possiamo aspettarci livelli top vista le voci insistenti sul Kirin 990 5G. Come anticipato in varie occasioni, dovrebbe essere presente anche un modello SE, in questo caso equipaggiato il Kirin 820 5G.

La nuova serie si mostra dal vivo, con tanto di scheda tecnica | Aggiornamento 18/04

Dopo le indiscrezioni sul prezzo e la conferma della data di uscita – fissata per il 23 Aprile – finalmente si comincia a fare chiarezza sui nuovi modelli in arrivo. Alcuni teaser ci hanno già anticipato la presenza di un display tutto schermo, con un foro per la selfie camera, ma ora una serie di immagini dal vivo… mostrano proprio tutto!

Huawei Nova 7 Pro: tutte le specifiche

1 di 3

Per quanto riguarda Huawei Nova 7 Pro ci troviamo di fronte ad una soluzione dotata di un pannello OLED da 6.57″ Full HD+, con bordi curvi ed un doppio foro per la fotocamera da 32 + 8 MP (f/2.0, con una lente ultra wide). Le dimensioni sono di 160.36 x 73.74 x 7.98 mm per un peso di 178 grammi.

Sul retro trova spazio una Quad Camera da 64 + 8 + 8 + 2 MP (f/1.8-3.4-2.4-2.4), con un teleobiettivo con zoom ottico 5X ed un sistema a periscopio (con tanto di OIS), una lente grandangolare ed un sensore macro.

La batteria è un'unità da 4.000 mAh con ricarica da 40W mentre a muovere il tutto abbiamo il SoC Kirin 985, accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage (espandibile).

Huawei Nova 7 5G: tutte le specifiche

1 di 4

A bordo di Nova 7 abbiamo lo stesso chipset Kirin 985 (con 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibile) ed ancora una volta un modulo fotografico da 64 + 8 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.4-2.4-2.4), che va a perdere lo zoom a periscopio. Abbiamo comunque un teleobiettivo, un grandangolo ed un sensore macro.

Identica anche la batteria da 4.000 mAh (40W) ma il display cambia in toto: si tratta di un pannello OLED da 6.53″ Full HD+, stavolta con un singolo foro (ed una selfie camera da 32 MP, f/2.0) ed un design flat.

Il dispositivo misura 160.64 x 73.33 x 7.96 mm per un peso di 180 grammi.

Huawei Nova 7 SE: tutte le specifiche

1 di 2

A chiudere il quadro troviamo Nova 7 SE: il piccolo della serie misura 162.31 x 75.0 x 8.58 mm per un peso di 189 grammi. Stavolta abbiamo cornici più pronunciate, un display da 6.53″ Full HD+ (si tratta di un pannello LCD) con un singolo foro ed una fotocamera da 16 MP (f/2.0). Il comparto principale è una soluzione da 64 + 8 + 2 + 2 MP (f/1.8-2.4-2.4-2.4) mentre la batteria è ancora una volta un'unità da 4.000 mAh con ricarica da 40W. Il chipset è il Kirin 820, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu