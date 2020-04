Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro: specifiche dal TENAA e design “svelato” da un poster leaked

Huawei ed Honor si apprestano a lanciare diversi dispositivi. Non soltanto Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Honor 30, 30S e 10X, ma anche Huawei Nova 7. Secondo quanto trapelato finora, anche la settima generazione si comporrà di tre modelli, assieme a Huawei Nova 7 Pro e Nova 7 SE. E sono proprio i due modelli principali ad essere stati certificati dall'ente TENAA, anche se in maniera provvisoria.

Aggiornamento 14/04: trapela un presunto poster leak, che conferma il design del dispositivo. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro sono stati certificati dall'ente TENAA

Non trattandosi della certificazione completa, l'ente TENAA non ci fa sapere molto in più di Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro, rispettivamente JEF-AN00 e JER-AN10. L'unico dato che compare fra i dati pubblicati è che avremo il supporto 5G sull'intera gamma di nuovi dispositivi. Sembra sempre più certo che d'ora in poi quasi tutti i modelli di casa Huawei ed Honor saranno in grado di connettersi alle reti di nuova generazione. Faranno eccezione solamente i dispositivi di fascia low-cost, mentre sarà il 2021 l'anno in cui inizieremo ad assistere ad uno switch più completo dal 4G al 5G.

Con supporto sia SA che NSA, Nova 7 e Nova 7 Pro integreranno quasi sicuramente il Kirin 990 5G che ha debuttato su Mate 30 e che rivedremo su P40. Al contrario, Nova 7 SE dovrebbe montare il nuovo Kirin 820 5G. Sappiamo anche che avranno la ricarica rapida SuperCharge 40W, lo standard minimo per i modelli di fascia medio/alta in su.

Il design “svelato” da un poster leak | Aggiornamento 14/04

Aspettando le immagini del TENAA, Huawei Nova 7 si mostra in poster svelato da un leaker cinese. Anche se l'immagine è alquanto sfocata è comunque possibile carpire vari dettagli sul design del dispositivo. Come si evince dal poster, lo smartphone presenterebbe una fotocamera posteriore verticale, nell'angolo in alto a sinistra e all'interno di un modulo rettangolare. Per quanto riguarda la parte frontale, è impossibile non notare il doppio foro, il quale ospita una Dual Selfie Camera.

L'immagine sembra anticipare anche le colorazioni White e Blue. Restiamo in attesa di ulteriori conferme, sopratutto da parte del TENAA, di solito la fonte più affidabile trattandosi di un ente certificativo. Nel frattempo vi ricordiamo che secondo varie indiscrezioni la serie Nova 7 dovrebbe debuttare il 26 Aprile.

