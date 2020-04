Li abbiamo attesi per un bel po' e dopo la solita ed intramontabile vagonata di leak e anticipazioni, finalmente la nuova gamma Huawei Nova 7 5G è giunta tra noi (almeno in Cina). Oltre al modello base abbiamo anche la sua controparte Huawei Nova 7 Pro mentre per chi punta al massimo risparmio è presente anche Nova 7 SE, anche in questo caso con il supporto al 5G. Ma bando alle ciance, ecco tutto – ma proprio tutto – sul nuovo trittico del colosso cinese.

Huawei Nova 7 Pro, Nova 7 5G e Nova 7 SE ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Nova 7 5G – Scheda tecnica e caratteristiche

dimensioni di 160.64 x 74.33 x 7.96 mm per un peso di 180 grammi;

per un peso di 180 grammi; display OLED da 6.53″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con foro;

da (2400 x 1080 pixel) con foro; processore octa-core Kirin 985 fino a 2.58 GHz con doppia NPU;

fino a 2.58 GHz con doppia NPU; GPU ARM Mali G77;

8 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di memoria interna non espandibile;

di memoria interna non espandibile; lettore d'impronte digitali nel display;

Quad Camera da 64 + 8 + 8 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo, teleobiettivo con zoom ottico 3X (ibrido 5X, digitale 20X) e Macro;

con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo, teleobiettivo con zoom ottico 3X (ibrido 5X, digitale 20X) e Macro; Selfie Camera da 32 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 40W ;

con ricarica rapida da ; supporto 4G/ 5G , Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.1 , USB Type-C, NFC , GPS-AGPS-GLONASS-Beidou-Galileo-QZSS;

, Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, , USB Type-C, , GPS-AGPS-GLONASS-Beidou-Galileo-QZSS; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria EMUI 10.1.

La scheda tecnica rispecchia quanto trapelato dalle indiscrezioni precedenti. Abbiamo un ampio display OLED con un singolo foro per la selfie camera da 32 MP, una Quad Camera con un sensore principale da 64 MP ed un teleobiettivo con Zoom ottico 3X (completano il quadro un modulo ultra-wide ed uno macro), mentre a muovere il tutto troviamo il Kirin 985, ovviamente all'insegna del 5G. A proposito del display di Huawei Nova 7, non mancano la certificazione TUV Rheinland e il supporto alla gamma DCI-P3.

Nova 7 Pro 5G – Scheda tecnica e caratteristiche

dimensioni di 160.36 x 73.74 x 7.98 mm per un peso di 178 grammi;

per un peso di 178 grammi; display OLED da 6.57″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con doppio foro e bordi curvi;

da (2340 x 1080 pixel) con doppio foro e bordi curvi; processore octa-core Kirin 985 fino a 2.58 GHz con doppia NPU;

fino a 2.58 GHz con doppia NPU; GPU ARM Mali G77;

8 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di memoria interna non espandibile;

di memoria interna non espandibile; lettore d'impronte digitali nel display;

Quad Camera da 64 + 8 + 8 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4-3.4-2.4, grandangolo, macro e teleobiettivo con sistema a periscopio per zoom ottico 5X (ibrido 10X, digitale 50X);

con apertura f/1.8-2.4-3.4-2.4, grandangolo, macro e teleobiettivo con sistema a periscopio per zoom ottico 5X (ibrido 10X, digitale 50X); Dual Selfie Camera da 32 + 8 MP con apertura f/2.2, AF e tracciamento dello sguardo;

con apertura f/2.2, AF e tracciamento dello sguardo; batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 40W ;

con ricarica rapida da ; supporto 4G/ 5G , Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, MIMO, Bluetooth 5.1 , USB Type-C, NFC , GPS-AGPS-GLONASS-Beidou-Galileo-QZSS;

, Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, MIMO, , USB Type-C, , GPS-AGPS-GLONASS-Beidou-Galileo-QZSS; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria EMUI 10.1.

Con Huawei Nova 7 Pro si tenta il balzo in avanti, offrendo qualcosina in più rispetto al modello base. Abbiamo un display leggermente più grande (da 6.57″) ed un doppio foro, per sensori da 32 + 8 MP. Inoltre viene migliorata anche la Quad Camera principale, introducendo un teleobiettivo da 8 MP con sistema a periscopio: in questo modo è possibile sfruttare lo zoom ottico 5X, in grado di spingersi fino ai 50X in digitale (10X ibrido).

Nova 7 SE – Scheda tecnica e caratteristiche

dimensioni di 162.31 x 75 x 8.58 mm per un peso di 189 grammi;

per un peso di 189 grammi; display LCD LTPS da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con foro;

da (2400 x 1080 pixel) con foro; processore octa-core Kirin 820 fino a 2.36 GHz con NPU;

fino a 2.36 GHz con NPU; GPU ARM Mali G57 MP6;

8 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB via scheda NM;

di memoria interna espandibile fino a 256 GB via scheda NM; lettore d'impronte digitali laterale;

Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo, Macro, zoom digitale 10X, PDAF;

con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo, Macro, zoom digitale 10X, PDAF; Selfie Camera da 16 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 40W ;

con ricarica rapida da ; supporto 4G/ 5G , Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.1 , USB Type-C, mini-jack 3.5 mm, NO NFC , GPS-AGPS-GLONASS-Beidou-Galileo-QZSS;

, Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, , USB Type-C, mini-jack 3.5 mm, , GPS-AGPS-GLONASS-Beidou-Galileo-QZSS; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria EMUI 10.1.

Si conclude infine con il piccolo della famiglia, Huawei Nova 7 SE. A questo giro abbiamo il SoC Kirin 820 (sempre 5G) mentre il display diventa un pannello LCD, con un singolo foro per la selfie camera da 16 MP. La Quad Camera mantiene il modulo da 64 MP, il grandangolo da 8 MP ed l'obiettivo macro ma perde il teleobiettivo in favore di un semplice sensore per la profondità. Manca l'NFC, ma abbiamo l'ingresso mini-jack per le cuffie.

Huawei Nova 7 Pro, Nova 7 5G e Nova 7 SE – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei Nova 7 5G parte da 2.999 yuan (392€) per il modello da 8/128 GB; si sale poi a 3.399 yuan (445€) per la variante da 8/256 GB. Visto che tutti i dispositivi condividono i medesimi tagli di memoria, eviteremo di ripeterci da ora in avanti. Passando al fratello maggiore Nova 7 Pro, il prezzo base è di 3.699 yuan (484€), passando poi a 4.099 yuan (536€). Conclude la panoramica il piccolo Nova 7 SE, proposto a 2.399 e 2.799 yuan, rispettivamente 314€ e 366€.

