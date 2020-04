Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro: trapelano data di presentazione e prezzo

Verso fine Marzo il sito del TENAA si è arricchito con i primi dettagli sulla serie Huawei Nova 7, anche se al momento mancano ancora un po' di dettagli. Tuttavia la certificazione lascia intendere un lancio a stretto giro (più o meno) ed ora la conferma arriva da un blogger cinese, il quale svela la data di uscita di Huawei Nova 7 Pro e del resto della serie insieme al prezzo di vendita.

Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro debutteranno il 23 Aprile e non saranno soli

Ma procediamo per gradi, in modo da non fare confusione. Per quanto riguarda la data di presentazione della famiglia Huawei Nova 7, il blogger riporta su Weibo che i dispositivi debutteranno il prossimo 23 Aprile. Manca ancora la conferma ufficiale dal colosso cinese, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità. Poi si passa alle specifiche: secondo quanto riportato, la serie farà affidamento su tre soluzioni in termini di chipset. Si parla dei Kirin 820, 990 5G e dell'inedito 985.

Inoltre viene “confermato” il lancio di tre smartphone: Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e il già avvistato Nova 7 SE. Il piccolo della famiglia avrà un prezzo compreso tra i 2000 ed i 3000 yuan (261/391€ al cambio), il modello base costerà circa 3000 yuan (391€) mentre il fratello maggiore arriverà a circa 3500-4000 yuan (457-522€).

Inoltre, il leaker si sbilancia ulteriormente affermando che tra questi modelli e la serie Honor 30, il brand cinese avrà un grosso impatto sul mercato dei dispositivi 5G di fascia alta grazie ai prezzi competitivi e alle performance offerte. Come al solito restiamo in attesa di dettagli ufficiali sulla nuova famiglia di smartphone, specialmente per quanto riguarda la data di uscita.

