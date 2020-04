Huawei Nova 7: design ufficiale svelato da un video teaser

Manca davvero poco alla presentazione ufficiale di Huawei Nova 7. Da qualche settimana, ormai, si parla sempre più incessantemente di questa serie, che di fatto dovrebbe rappresentare un rebrand di Honor 30. Sebbene le caratteristiche tra questi device non siano poi così differenti, dobbiamo attendere qualche informazioni ufficiale in più per poter dare un giudizio completo su tale vicenda. Al momento, comunque, sembra che almeno sul design non ci siano troppi dubbi.

Nova 7 rivela un doppio foro frontale

Da qualche ora è comparso in rete un primo video teaser che svela alcune caratteristiche estetiche di Huawei Nova 7, soprattutto in merito alla parte frontale. Qui vediamo, infatti, come il brand abbia optato per un vetro frontale che curva lungo i frame laterali, mostrando in alto a destra un doppio foro che, sicuramente, ospiterà due selfie camera. A bordo dovrebbe trovare spazio, poi, un display OLED con risoluzione FHD+ che, probabilmente, integrerà anche il sensore d'impronte digitali.

LEGGI ANCHE:

La serie Huawei Nova 7 sarà “gemellata” con Honor 30

Non andiamo oltre con le specifiche tecniche, perchè al momento non abbiamo ancora nessuna informazione certa a riguardo. Molto probabilmente, però, su questa unità potrebbe trovare spazio un Kirin 985, proprio come Honor 30, sfruttando il Kirin 990 solo sulla variante più “accessoriata”. Con Nova 7, infatti, dovrebbe arrivare anche Nova 7 Pro. Nel caso in cui ci sia anche spazio per Nova 7 SE, come trapelato negli scorsi giorni, questo monterebbe un SoC Kirin 820. Non resta che attendere, quindi, di conoscere tutto su questi smartphone il 23 aprile, data ufficiale di lancio di tali prodotti.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu