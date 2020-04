Huawei Video e Huawei Music sono gratis; iscrivetevi entro il 26 aprile

Nonostante la situazione attuale sia abbastanza difficile, a causa della pandemia di Coronavirus (Covid-19) che ci ha colpiti, tante aziende stanno lanciando promozioni e sconti sui loro servizi. Non è da meno, dunque, neanche Huawei che, in questo periodo, si sta prodigando per cercare di intrattenere il proprio pubblico. Motivo per cui, per diversi mesi, potrete usufruire in maniera gratuita di Huawei Video e Huawei Music. Scopriamo insieme, dunque, come partecipare all'iniziativa.

Huawei Music è gratis per ben 3 mesi!

Attraverso un comunicato ufficiale, Huawei ha voluto offrire ai propri clienti la possibilità di sfruttare alcuni dei suoi servizi gratuitamente. Da qui nasce, quindi, l'iniziativa di regalare per un determinato periodo la fruizione di alcune principali piattaforme d'intrattenimento del brand cinese. Huawei Music, dunque, sarà disponibile per tutti gli utenti per 3 mesi, senza dover spendere un euro. Avrete modo, quindi, di ascoltare tantissima musica, potendo scegliere fra più di 50 milioni di brani e oltre 1,2 milioni di album. Vale lo stesso, poi, anche per Huawei Video, che diventa gratuito per ben 2 mesi, sfruttando così la libreria messa a disposizione dell'azienda, che conta più di 50.000 titoli diversi.

Questa promozione sarà attiva per tutti i nuovi utenti che procederanno all'iscrizione su tali piattaforme entro il 26 aprile. Nel caso in cui foste interessati a saperne di più su Huawei Music cliccate su questo link, per Huawei Video, invece, dirigetevi su quest'altro link.

