Huawei MatePad T sarà il nuovo tablet di fascia low-cost | Leak

Nonostante il mercato dei tablet non sia in crescita, alcuni produttori credono fermamente in tale settore. Attualmente, infatti, l'unica azienda che riesce a mantenersi su un buon livello in tale ambito è Apple, soprattutto con la serie iPad Pro. Oltre tale brand, però, ve ne sono altri che stanno provando a rimanere a galla, tra cui anche Huawei. Sembra, infatti, che tale azienda voglia provare ad occupare anche la fascia bassa del mercato, con MatePad T.

MatePad T potrebbe mostrare un display da 8″

Nelle scorse ore è circolata qualche voce riguardante un nuovo tablet targato Huawei. Si dovrebbe trattare di un'edizione low-cost, con display vicino agli 8″ ed un hardware non troppo spinto. Ovviamente in questo caso l'indiscrezione arriverebbe dal noto leaker Evleaks, che ha mostrato anche una prima immagine del prodotto. Dando un'occhiata a questo render, pare ovvio come le cornici non siano state ottimizzate e che sul retro sia presente un modulo fotografico, di cui ancora non conosciamo alcuna caratteristica.

Al momento abbiamo, forse, un'unica informazione: questo dispositivo è comparso nei documenti di un ente per la certificazione Wi-Fi, mostrando diverse sigle. Verosimilmente, quindi, queste saranno le varie versioni che verranno commercializzate. Avremo, dunque, 4 differenti dispositivi: BZD-W00, BZD-AL00, KOB2-L03 e KOB2-W09.

