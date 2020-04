Huawei MatePad 10.4 ufficiale: SoC Kirin 810, 7.250 mAh e molto altro

Da poche decine di minuti Huawei ha finalmente ufficializzato alcuni nuovi prodotti, tra cui Huawei MatePad 10.4. Non ci sono state, quindi, grosse sorprese rispetto a quello che già avevamo annunciato negli scorsi giorni. Vengono confermati, quindi, sia il design del prodotto, sia per la natura di alcune specifiche tecniche. Vediamo in dettaglio, però, tutte le caratteristiche di questo nuovo tablet.

Huawei MatePad 10.4 costa meno di 250 euro

Osservando meglio questo prodotto, notiamo un design già annunciato: sulla parte frontale trova spazio un display da 10,4″ con risoluzione 2.000 x 1.000 pixel e cornici abbastanza ridotte, così come un retro caratterizzato dalla presenza di un singolo sensore fotografico da 8MP, lo stesso che troviamo anche davanti. Riguardo le dimensioni, Huawei MatePad 10.4 misura 245,2 x 154,96 x 7,35 mm, con un peso di 450 grammi. A bordo, dunque, abbiamo un SoC Kirin 810 accompagnato da 4/6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna (espandibile fino a 512GB). Trattandosi di un dispositivo di fascia media, poi, non è presente la connettività 5G. Su tale modello, quindi, sarà possibile scegliere tra la variante con LTE 4G, o quella con Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Dual Band.

Non mancano un ingresso USB-C ed un foro mini jack per le cuffie. Anche in questo caso, poi Huawei ha optato per un sistema audio sviluppato in collaborazione con Harman Kardon, che si servirà di ben 4 speaker disposti lungo i frame laterali. Avremo a disposizione, inoltre, il supporto alla S Pen, una batteria da 7.250 mAh e la EMUI 10.1.

Questo tablet viene proposto, al momento, solo in Cina, nelle seguenti versioni:

WiFi 4/64GB: 1.899 yuan (circa 248 euro);

WiFi 6/128GB: 2.199 yuan (circa 287 euro);

LTE 4G 6/128GB: 2.499 yuan (circa 329 euro).

