Huawei MatePad 10.4: nuove immagini ne svelano il design

Abbiamo parlato di Huawei MatePad 10.4 poco tempo fa. Sembra, infatti, che questo nuovo tablet dell'azienda cinese sia destinato ad arrivare sul mercato a breve. Al momento, però, non sappiamo molto in merito alle sue caratteristiche tecniche. Dal punto di vista del design, invece, potremmo avere ormai un'idea molto chiara di quello che ci aspetteràin futuro, grazie a queste nuove immagini comparse sul web.

MatePad 10.4 arriva già sui primi store asiatici

Nonostante il prodotto non sia ancora stato annunciato, alcuni store asiatici non hanno perso tempo, inserendolo direttamente all'interno dei propri siti. Questo ci ha dato modo, quindi, di dare uno sguardo in anteprima non solo al design del prodotto, ma anche alle sue specifiche tecniche. Dovremo aspettare, infatti, il 23 aprile per sapere tutto su questo dispositivo, ma nel frattempo abbiamo modo di dargli un'occhiata più da vicino. Vediamo, dunque, come a livello estetico sia assolutamente in linea con quanto ipotizzato giorni fa, presentando cornici non troppo ampie. A bordo, comunque, dovrebbe trovare spazio un display da 10,4″ con risoluzione 2.000 x 1.200 pixel.

Non sappiamo con certezza quale sia il chipset montato al suo interno, anche se ipotizziamo che possa trattarsi del Kirin 810. Nonostante questo, avremo ben 4/6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna. Sulla parte anteriore, così come su quella posteriore, dovrebbero risiedere due fotocamere da 8MP. A guidare il tutto, comunque, dovremmo trovare la EMUI 10.1, basata su Android 10, che sarebbe supportata da una batteria da 7.250 mAh.

Crediamo che anche in questo caso il prodotto venga fornito in diverse varianti, Wi-Fi e LTE. Sapremo di più riguardo ai prezzi di vendita e alla disponibilità nei vari Paesi solo il giorno dell'annuncio ufficiale.

