Huawei Mate XS è ben costruito, ma sperate di non doverlo riparare

È innegabile che l'evoluzione degli smartphone abbia comportato telefoni più difficili da riparare. L'estrema miniaturizzazione delle componenti significa telefoni più delicati, nonché ardui da aprire. Se una volta era possibile smontarli in tutta autonomia, adesso è un passato ricordo. Vien da sé che un telefono come Huawei Mate XS sia a dir poco lontano dal concetto di DIY, come sottolineato dal teardown di iFixit.

La costruzione di Huawei Mate XS vive di luci ed ombre, fra resistenza e riparabilità

La difficoltà nello smontare uno smartphone pieghevole deriva dal fatto che è come se dovessimo smontare due telefoni in una sola mossa. La scocca è una sola, ma nasconde componenti ed una disposizione che non abbiamo su uno smartphone singolo. Per questo bisogna attendere il lavoro da parte di esperti come quelli di iFixit, anche per capire a cosa si andrà incontro acquistandolo. Sì, perché il teardown ci permette di capire anche il grado di riparabilità di un telefono. Inutile dirlo, nel caso di Huawei Mate XS siamo prossimi al grado peggiore per quelle che potremmo definire cause di forza maggiore.

Il punteggio ottenuto dal pieghevole Huawei si attesta sui 2/10, anche se si può essere ottimisti. Per esempio, la cerniera è fatta in maniera tale che non sia possibile entrare alla polvere. Al contrario di quanto visto con il primo e sfortunato Samsung Galaxy Fold. Ma è innegabile che 2/10 implichi anche difficoltà evidenti nello smontaggio di Huawei Mate XS. Prevedibilmente sono display flessibile e batterie i due punti critici, data la loro difficile rimozione dalla struttura portante.

Se ne volete uno, occhio a come lo trattate. Anche perché sostituirgli il display potrebbe costarvi un occhio della testa.

