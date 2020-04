Huawei: presto potrebbe arrivare il successore di Mate S | Rumor

Stiamo vivendo un momento molto particolare a livello economico e sociale. Questa quarantena, scaturita dal pericolo di contagio da Coronavirus (Covid-19), ha costretto molte aziende a rivedere alcune priorità. Tante, infatti, hanno dovuto modificare drasticamente i piani per il futuro, pensando a soluzioni alternative per cercare di contrastare questa crisi. Motivo per cui Huawei, ad esempio, avrebbe pensato alla commercializzazione di un nuovo dispositivo della serie Mate S, che dal lontano 2015 non ha mai più avuto un vero e proprio successore.

Huawei Mate S non farà parte della gamma Mate 40

Non abbiamo ancora troppe informazioni riguardo questo nuovo device, in quanto per ora si tratta solo di rumor. Sembra, però, che Huawei sia intenzionata a rispolverare la serie Mate S, dando al pubblico un'alternativa alla famiglia Mate 30 e, in futuro, Mate 40. Da quello che abbiamo potuto capire, dunque, questo dispositivo potrebbe debuttare addirittura il mese prossimo, al momento solo in Cina.

Si dovrebbe trattare di un vero e proprio top di gamma, che forse andrebbe a fare concorrenza addirittura alla serie P40 appena uscita sul mercato. Nel caso in cui dovesse essere alimentato dal nuovo Kirin 1020, però, questo si distaccherebbe da tutti gli altri prodotti del brand attualmente in commercio. Come prevediamo, però, questo SoC dovrebbe essere montato anche sulla famiglia Mate 40 che verrà lanciata questo stesso anno. Non è ancora chiaro, dunque, dove voglia effettivamente posizionarsi questo nuovo device ma, sicuramente, lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

