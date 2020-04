Huawei Mate 40 Pro: l’innovativa fotocamera nei nuovi render

È ancora presto per parlare con una certa attendibilità di Huawei Mate 40 Pro e di tutti i cambiamenti che verranno introdotti. Non sono mancati rumors su rumors in questi mesi, ma sempre lasciando dietro di sé una certa dose di scetticismo. Potrebbe fare eccezione questa nuova immagine render, pubblicata dal leaker Teme. Sia perché è apparentemente ben fatta, sia perché questo leaker difficilmente non ci ha preso, anche con un certo anticipo. Per questo sembra più che lecito parlarne, anche perché nel render vediamo quella che dovrebbe essere la fotocamera dello smartphone.

So what are these cameras

Tof and 50 mp main camera are familiar thing

Then there is two square shaped cameras larger is new Cine lens which is wider and clearer also from the edges of the image and smaller one is 5x periscope.

Again, as before, this is very early stuff. https://t.co/IqFon6Aq5k

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 27, 2020