Huawei è leader nel mercato dei tablet in Cina

Dando un'occhiata ai numeri sul mercato dei tablet, vediamo come solo alcuni brand riescano a rimanere a galla. Huawei, Apple e Samsung continuano ad investire in tale ambito, anche se solo alcuni di loro possono vantare una buona fetta di pubblico. Con iPad Pro, dunque, l'azienda di Cupertino riesce ad accaparrarsi tutta quell'utenza che cerca un prodotto davvero prestante, magari utile a livello lavorativo. Tutti gli altri, invece, tentano di attestarsi su un gradino più basso, proponendo una soluzione che sia un buon compromesso tra prezzo e prestazioni. Tra questi, dunque, troviamo anche Huawei.

Huawei conquista metà del mercato dei tablet in Cina

Secondo i rapporti ufficiali, Huawei è una delle aziende principali in Cina per quanto riguarda il mercato dei tablet. Grazie ai propri prodotti, infatti, il brand riesce a mantenere quasi metà dell'intera quota, perlomeno stando agli ultimi dati raccolti in questo nuovo anno. Con la recente pandemia di Coronavirus (Covid-19), infatti, la produzione è rallentata e le spedizioni hanno subito qualche problema di troppo. Nonostante questo, tantissimi utenti sono andati alla ricerca di nuovi computer e tablet, per cercare di intrattenersi durante la quarantena.

Con Huawei MatePad 10.4, uscito solo poche ore fa, l'azienda potrebbe fare un ulteriore balzo in avanti in tal senso. Questo dispositivo, infatti, non si posiziona nella fascia alta di mercato, pur mostrando una dotazione hardware di tutto rispetto. A bordo, infatti, abbiamo un SoC Kirin 810 ed una capiente batteria da 7.250 mAh, nonchè il supporto alla S Pen.

