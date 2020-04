Huawei FreeBuds 3i ufficiali in Italia: cuffie TWS in-ear, cancellazione attiva del rumore e prezzo super

Anticipate dal leaker Roland Quandt appena la scorsa settimana, ecco che Huawei FreeBuds 3i diventano realtà ed arrivano ufficialmente in Italia. Ansiosi di saperne di più sulla nuova versione delle apprezzatissime cuffie TWS del colosso cinese (recensite qui)? Allora diamoci dentro ed andiamo a scoprire le novità introdotte e – soprattutto – il prezzo di vendita per il nostro paese.

Huawei FreeBuds 3i ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove cuffie TWS

Design e caratteristiche

Le nuove cuffie true wireless di Huawei debuttano oggi in Italia ed arrivano con una differenza fondamentale rispetto al modello precedente. In questo caso, infatti, l'azienda cinese ha optato per un prodotto in-ear, andando a rinnovare design ed indossabilità. Huawei FreeBuds 3i permettono di godere a pieno dei contenuti multimediali (e delle chiamate) grazie alla cancellazione attiva del rumore, tramite due microfoni rivolti verso l'esterno che rilevano accuratamente il rumore ambientale per abbassarlo attivamente fino a 32 dB (con riduzione del rumore del vento di 6 m/s).

Le cuffie integrano driver dinamici da 10 mm, i quali aiutano a fornire bassi potenti; inoltre, i loro diaframmi in composito polimerico altamente sensibile sono accuratamente sintonizzati per fornire un audio autentico e bilanciato. La batteria di ogni auricolare è di 37 mAh – 410 mAh per la custodia – ed offrono fino a 3.5 ore di riproduzione musicale con una singola carica. Non manca poi la certificazione IPX4, che le rende resistenti all'acqua e al sudore.

La connessione tra le Huawei FreeBuds 3i e lo smartphone avviene in modo istantaneo, non appena la custodia di ricarica viene aperta. Una finestra di pop-up informerà del collegamento tra i dispositivi. Le cuffie possono essere gestite tramite l'app AI Life, in modo da tenere sotto controllo anche lo stato della batteria. I controlli sono touch, con sensori integrati su entrambi i lati.

Huawei FreeBuds 3i – Prezzo e disponibilità

Il prezzo delle nuove cuffie TWS Huawei FreeBuds 3i è di 99€, nelle colorazioni Carbon Black e Ceramic White. Queste saranno disponibili a partire dai prossimi giorni sullo store ufficiale del brand cinese, su Amazon, nei migliori negozi di elettronica e prezzo il Huawei Experience Store. Inoltre scegliendo i nuovi auricolari del brand si riceveranno tre mesi di Huawei Music in omaggio.

