Huawei Freebuds 3i: lancio previsto con Nova 7? | Leak

Da qualche anno, ormai, Huawei ha deciso di lanciarsi nel mondo delle cuffie true wireless. Sono state prodotte, dunque, le Freebuds 3 e, successivamente, anche le Freebuds Lite. Si tratta, quindi, di modelli assolutamente affidabili in ambito Android, rappresentando alcune delle migliori scelte in tal senso. Sembra, però, che l'azienda sia pronta al lancio di un altro paio di auricolari, magari proprio in occasione della presentazione ufficiale della serie Huawei Nova 7.

Freedbuds 3i potrebbe mostrare la tecnologia ANC

Secondo le ultime indiscrezioni a riguardo, pare che Huawei sia pronta a commercializzare le nuove Freebuds 3i. Queste nuove cuffie, dunque, sarebbero caratterizzate da un design molto diverso rispetto a quello mostrato con le Freebuds 3. Non sappiamo se effettivamente si tratti dello stesso modello, ma sembrano quasi identiche alle Lite. Anche queste, infatti, presentano un design in-ear ed una custodia ovale dalle dimensioni compatte.

Vogliamo subito precisare che non si tratta, ovviamente, di un modello che andrà a sostituire le Freebuds 3. Su questa versione, infatti, troveremo probabilmente un case sprovvisto della ricarica wireless ma dotato di una batteria da 410 mAh. Ogni singolo auricolare, poi, dovrebbe montare un'unità da 37 mAh che, quindi, dovrebbe garantire un'autonomia maggiore rispetto al modello di punta. Dobbiamo considerare, però, il fatto che a bordo di tale dispositivo sarà implementata la tecnologia ANC, per la cancellazione dei rumori ambientali, che quindi potrebbe incidere negativamente proprio su tale aspetto.

A bordo potrebbe trovare spazio un SoC Kirin A1, già sfruttato sui precedenti modelli. Al momento, però, non abbiamo altre informazioni in merito a questo prodotto, quindi dovremo attendere ancora qualche ora per conoscerne, probabilmente, ogni dettaglio.

