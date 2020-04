Huawei: nuova collaborazione con Qwant, il motore di ricerca “sicuro”

Da quando Huawei è stata estromessa dal mercato statunitense, e dalla collaborazione con tali aziende, il futuro qui in Europa è diventato più incerto. Con l'assenza dei servizi Google sui propri device, infatti, pensare ad un futuro per i propri smartphone sembra quasi impossibile. Nonostante questo il brand sta provando a reagire a tale situazione, introducendo all'interno dell'AppGallery alcune novità. Oltre a questo punto, poi, sta cercando anche di costruire un ecosistema più fruibile dall'utente. Motivo per cui, nelle scorse ore, ha scelto di collaborare con Qwant.

Huawei e Qwant, la parola d'ordine è “privacy”

Su tutti i dispositivi che in futuro verranno commercializzati dal brand cinese, troverà spazio Qwant. Questo motore di ricerca sarà preinstallato sui prodotti di Huawei ed offrirà un'esperienza differente rispetto al passato, mettendo al centro di tutto la sicurezza del cliente e la sua privacy. Proprio in merito a tale aspetto, infatti, questo programma è in grado di non memorizzare alcun cookie, così da non rivelare alcun dato sull'utente. Oltre questo, poi, opera nel pieno rispetto della normativa sul GDPR, non tracciando le abitudini dell'utente e la sua routine sul browser.

LEGGI ANCHE:

Huawei introduce la Ricarica Smart per preservare la batteria

Saranno presenti tutta una serie di impostazioni personalizzate sui device targati Huawei, come la possibilità di scegliere tra una navigazione libera, oppure privata. Nel corso di questi mesi, infatti, Huawei e Qwant hanno lavorato a stretto contatto, mettendo a frutto alcune soluzioni a livello software davvero interessanti, che vedremo sicuramente all'interno di questo motore di ricerca. Vi ricordiamo, dunque, che tale applicazione è già presente nell'AppGallery.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu