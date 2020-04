Huawei: ecco il brevetto di un device con display estraibile

Diversi produttori stanno cercando di trovare soluzioni alternative ai dispositivi attuali. Nel settore degli smartphone, infatti, si sta attendendo l'arrivo di una vera e propria rivoluzione. Alcuni brand, come Samsung e Huawei, hanno già tentato di stravolgere il mercato con i primi smartphone pieghevoli, sebbene questi presentino ancora qualche grosso problema. Su tutti, Galaxy Fold ha dimostrato come ci sia ancora molto da fare in tale ambito. Si lavora, dunque, al perfezionamento di questo sistema attraverso step successivi e nuovi brevetti.

Huawei sperimenta un Mate X differente

Stando alle immagini pubblicate in rete, è chiaro come Huawei stia tentando di trovare una soluzione valida per il futuro dei propri smartphone. Molto probabilmente, infatti, i display pieghevoli conquisteranno il mercato. Bisogna capire, però, quale sia il miglior prodotto in tale ambito: display curvo, display estendibile, ecc. Nei documenti che vediamo in questo articolo, dunque, è chiaro come nell'ultimo brevetto il colosso cinese abbia provato a pensare da un dispositivo con display estraibile. Notiamo, dunque, un design simile a quello di Mate X, ma con una concezione di fondo completamente diversa.

Tale dispositivo è in grado di aumentare la propria superficie di un buon 25%. Oltre tutte le difficoltà tecniche nel realizzare un prodotto di questo tipo, però, l'idea di partenza non è nuova. Non è, comunque, la prima volta che ci troviamo di fronte ad una sperimentazione di questo tipo, dato che anche altri brand stanno puntando su tale aspetto.

