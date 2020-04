Huawei Watch GT 2: arriva il supporto a Huawei Band Maps | Download

Da qualche tempo, ormai, gli smartwatch hanno assunto un ruolo sempre più importante tra gli accessori tecnologici disponibili sul mercato. Grazie ad essi, infatti, è stato possibile delegare qualche attività del proprio smartphone a questo dispositivo, evitando di avere sempre il device in mano. Questo ha ridotto le distrazioni nella vita quotidiana, soprattutto durante alcune attività più pericolose, come la guida in strada. Proprio in merito a tale questione, dunque, su Huawei Watch GT2 è arrivata finalmente Huawei Band Maps.

Huawei Watch GT2 diventa ancora più Smart

Alcuni dispositivi indossabili possiedono un sistema di navigazione molto avanzato. Quasi tutti i prodotti con WearOS, infatti, integrano Maps all'interno del proprio sistema, permettendo così all'utente di sfruttare direttamente la mappa presente sull'orologio per spostarsi in tutta tranquillità per la propria città. Su tutti gli altri prodotti sprovvisti di tale software, però, talvolta può essere un problema svolgere questa funzione. Huawei, quindi, ha deciso di facilitare la vita dei propri clienti, introducendo il supporto a Huawei Band Maps anche per Huawei Watch GT2.

Quest'applicazione, disponibile sul Play Store, permette di visualizzare sullo schermo del proprio smartwatch tutte le informazioni, in tempo reale, relative alla navigazione su strada. Non visualizzerete, dunque, Maps direttamente sull'orologio, ma avrete accesso ad alcune notifiche che, durante il percorso, vi avviseranno di tutte le indicazioni necessarie per arrivare a destinazione. Vi ricordiamo, inoltre, che tale app è disponibile anche per altri smartwatch del brand come Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro, Honor Band 3, Honor Band 4, Honor Band 5, Huawei Watch e Huawei Watch GT. Nel caso in cui foste interessati a provarla, vi lasciamo qui sotto il badge per procedere al download.

