Huawei Band 4 Pro si aggiorna, ecco tutte le novità

Solo poco tempo fa è stato lanciato sul mercato l'ultimo wearable del brand Huawei. Con Huawei Band 4 Pro, dunque, l'azienda si è affermata in tale settore, offrendo ai propri clienti un prodotto completo, ad un prezzo davvero molto competitivo. Questo dispositivo, però, come tanti altri aveva bisogno di qualche piccolo miglioramento. Motivo per cui, nelle scorse ore, sembra essere arrivato un nuovo interessante aggiornamento.

Band 4 Pro migliora la modalità TruSpleep

Dando un'occhiata al changelog completo troviamo alcune novità. Sebbene tutte le attività fisiche, monitorate da questo dispositivo indossabile, siano ancora presenti nel sistema, altre hanno subito qualche modifica. Vale, per esempio, per la funzionalità TruSleep, che di fatto ora è molto più accurata rispetto a quella testata nella precedente versione. Oltre questo, poi, è stato fixato un errore di accoppiamento con i dispositivi iOS, così come un problema legato alla riproduzione musicale su smartphone.

Qui troviamo, dunque, la versione del firmware numero 1.5.0.54 e l'aggiornamento ha un peso di soli 8,09 MB. Nel complesso dovrebbero essere state migliorate, quindi, diverse cose su questa Band 4 Pro. Sono state aggiunte addirittura alcune nuove lingue, implementando il supporto al portoghese, spagnolo e cinese.

