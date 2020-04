Huawei: il ban degli Stati Uniti fa male ai ricavi

Da quando Huawei è stata bannata dagli Stati Uniti ha subito forti ripercussioni sul mercato, per tanti motivi. Sebbene il brand abbia sempre rassicurato tutti, minimizzando i danni, pare che nel corso del 2019 abbia perso tanti soldi, soprattutto in termini di ricavi. Nonostante gran parte del suo pubblico risieda in Cina, anche l'Europa gioca un ruolo all'interno della sua economia. Non poter sfruttare più i servizi Google, quindi, è solo la punta dell'iceberg.

Huawei perde 12 miliardi di dollari di ricavi

Solo nel corso dell'anno passato Huawei ha perso più di 12 miliardi di dollari di ricavi. Questo a causa delle misure restrittive che il governo USA ha posto in essere nei confronti della Cina e, in particolar modo, di Huawei. Quest'azienda, infatti, non ha potuto più fare liberamente affari con alcuni colossi della tecnologia americana, come Google. Questo ha costretto il brand, quindi, a togliere i servizi Google dai propri smartphone, ponendo così le basi per un disastro economico annunciato.

Una grossa fetta di tale deficit, poi, è arrivata dalla sezione consumer, che per Huawei rappresenta il 54% delle vendite totali. Tutti i prodotti elettronici appartenenti a questa categoria, dunque, hanno raccolto entrate per 66,93 miliardi di dollari nel 2019, 10 miliardi in meno rispetto a quanto previsto inizialmente dalla società.

