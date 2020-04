Di certo Google Maps è un nome altisonante, ma i più appassionati conosceranno di certo anche la sua valida alternativa. Ed ora gli smartphone Huawei con HMS potranno finalmente beneficiare di HERE WeGo, il secondo servizio di mappe più grande dopo quello offerte dalla compagnia di Mountain View, disponibile al download tramite AppGallery.

Huawei AppGallery: disponibile HERE WeGo, la prima vera alternativa a Google Maps

A causa del blocco imposto dal governo USA, il colosso cinese si è dato da fare per trovare un'alternativa valida per rendere il passaggio ai Huawei Mobile Services più semplice ed efficace possibile. L'azienda fa passi avanti ogni giorno ed ora compie l'ennesimo con il debutto di HERE WeGo su AppGallery: come anticipato in apertura, si tratta dell'alternativa più valida a Google Maps. L'app ha riscontrato un enorme successo già su Android e iOS e siamo certi che sarà un regalo gradito per gli appassionati che hanno scelto uno degli ultimi modelli del brand.

Con HERE WeGo è possibile sfruttare la navigazione vocale, si possono scaricare mappe per l'utilizzo online e non mancano informazioni dedicate al traffico. Insomma, ci sono tutte le funzionalità a cui gli utenti di Maps sono abituati. Per scaricare l'app dallo store di Huawei, non dovrete far altro che cliccare qui.

Prima di lasciarvi, una piccola curiosità: a gennaio il colosso cinese ha dato il via ad una collaborazione con TomTom, ma al momento tutti i dettagli rimangono top secret. Che siano in arrivo anche ulteriori novità per il futuro?

