Huawei 65W GaN: arriva ufficialmente il caricatore più potente del brand

Da qualche tempo, ormai, le aziende produttrici di smartphone stanno convergendo verso un certo tipo di tecnologia. Non si tratta solo del livello estetico proposto sui propri device, ma anche dell'hardware montato all'interno di essi. Motivo per cui alcune aziende come Xiaomi, Anker, Aukey ed altre si sono già attrezzate per la realizzazione di un caricatore GaN. Si tratta, dunque, di una soluzione che risulta essere più efficiente e potente dei normali caricatori in commercio e che, in quest'ultimo periodo, sembra aver preso il sopravvento. Anche Huawei, quindi, non ha voluto mancare all'appello.

Huawei 65W GaN possiede due porte USB-C

Stando alle ultime informazioni a riguardo, Huawei ha ufficialmente rilasciato sul mercato il proprio caricatore GaN (nitruro di gallio) da 65W. Questo alimentatore super veloce è dotato di ben due porte USB Type-C, supportando anche il protocollo PD standard. Nonostante tutto, comunque, non sono ancora state rivelate tutte le caratteristiche di tale dispositivo. Al momento, però, sappiamo che questa tecnologia permette di rendere più efficiente la carica del dispositivo, mostrando una potenza maggiore in dimensioni più compatte. C'è una gran differenza, in questi termini, con i normali caricatori attualmente in commercio.

Dal prossimo mese questo Huawei 65W GaN sarà ufficialmente disponibile sul mercato, almeno in Cina, al prezzo di 249 yuan (32 euro).

