Honor X10: nuove immagini rivelano la pop-up camera, e non solo

Da quello che abbiamo potuto capire, Honor X10 sarà il vero nome del presunto successore della serie Honor 9X, che tanto sta riscuotendo successo. Non sappiamo ancora bene quali motivazioni abbiano spinto alla scelta di tale nomenclatura ma, nonostante questo, sono spuntate fuori alcune informazioni sul prodotto. Queste novità riguardano tutto il comparto fotografico, ma non solo, dato che provengono direttamente dalle presunte custodie del device.

Honor X10 avrà un sensore biometrico laterale?

Sono comparse in rete alcune immagini che mostrano la cover di Honor X10. Dando un'occhiata a queste foto, dunque, notiamo la presenza di un'imponente comparto fotografico posteriore, che dovrebbe sporgere parecchio rispetto al profilo della scocca. Oltre a questo, poi, sarebbe ben visibile anche un foro sulla parte superiore che, di fatto, potrebbe rivelare la presenza di una selfie camera a scomparsa. Motivo per cui il display potrebbe tranquillamente occupare tutta la superficie frontale, con cornici ridotte.

LEGGI ANCHE:

Honor ha lanciato la sua prima scopa aspirapolvere

Non è tutto, però. Osservando meglio questa cover, infatti, è possibile scorgere anche un altra apertura, sulla parte destra. Questa potrebbe indicare la presenza di un sensore biometrico posto a lato, come già visto su tanti altri prodotti del brand. Non mancherebbero, poi, il foro mini jack per le cuffie, il doppio microfono, l'ingresso USB Type-C e lo speaker di sistema.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu