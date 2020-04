Honor V30 Pro di nuovo al vaglio di DxOMark: audio discreto ma registrazione… stellare!

Dopo aver conquistato il celebre portale con il suo comparto fotografico (qui trovate tutti i dettagli) Honor V30 Pro torna nelle mani di DxOMark per i test audio. I risultati sono sono proprio dei migliori eppure c'è una caratteristica in cui il flagship brilla parecchio

Honor V30 Pro ritorna su DxOMark per il giudizio audio: ecco i punteggi

Il punteggio complessivo di DxOMark per le performance audio di Honor V30 Pro si assesta sui 59 punti, eppure osservando l'immagine in alto è impossibile non notare un certo squilibrio. La riproduzione si accontenta di un 54 mentre per la registrazione audio ecco che i punti schizzano a 74, un valore di tutto rispetto. Secondo il giudizio di DxOMark le prestazioni audio offrono risultati mediocri per poi passare alle stelle quando si tratta di registrazione. Il motivo è presto detto.

In termini di riproduzione, il dispositivo offre alti chiari e precisi e lo stesso vale anche per le frequenze medie. I bassi, tuttavia, sono il punto debole dell'esperienza. Inoltre la presenza di un singolo speaker non è stata gradita: in quanto a diffusione del suono, Honor V30 Pro lascia a desiderare e si nota una certa compressione dei volumi massimi. D'altro canto la registrazione è perfetta e i microfoni si sono comportati in maniera egregia, con un ottimo bilanciamento e pochissimi artefatti.

Per tutti i dettagli e i test completi di DxOMark, in fonte trovate la pagina dedicata al flagship.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu