Honor offre il 20% di sconto sulle riparazioni non coperte da garanzia

Nelle scorse settimane Honor ha confermato l'estensione della garanzia fino al 15 Giugno, per i modelli la cui scadenza era prevista tra il 15 Marzo e il 14 Giugno. Ma i vantaggi offerti dalla compagnia cinese non finiscono qui ed oggi arriva l'ennesima (e gradita) novità. Oltre ai servizi già annunciati di assistenza semplice e veloce, Honor aggiunge uno sconto del 20% sul costo delle riparazioni non coperte da garanzia.

Honor: nuova iniziativa, stavolta con uno sconto sulle riparazioni non coperte da garanzia

La novità introdotta dalla casa cinese è particolarmente apprezzata visto il periodo in cui ci troviamo. Quindi, ribadendo, se avete uno smartphone Honor e questo necessità di una riparazione non coperta dalla garanzia (come ad esempio lo schermo rotto, una delle più comuni), verrà applicato uno sconto del 20%. Approfittiamo del momento per ricordare anche le altre iniziative dell'azienda.

Da un po' di tempo è attivo il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti, perfetto per andare incontro alle esigenze del momento. Se il vostro dispositivo necessita di riparazione, potrete usufruire di questo servizio effettuando la registrazione qui e prenotando il ritiro del device. I costi di trasporto saranno a carico di Honor e lo smartphone sarà riparato da un centro assistenza autorizzato, in base alle condizioni di garanzia.

Come ricordato anche in apertura, tutti i device con data di garanzia in scadenza tra il 15 Marzo ed il 14 Giugno vedono la stessa estesa fino al 15 Giugno. Bene specificare che l'iniziativa non vale solo per gli smartphone, ma anche per PC, tablet, indossabili ed audio.

Per concludere vi segnaliamo le ultime novità di HiHonor, lo store ufficiale del brand (lo trovate qui): di recente l'azienda ha dato il via ad un restyle del sito, annunciando per l'occasione i nuovi modelli 9X Pro e 20E.

