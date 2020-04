Come previsto, oggi si è tenuta la presentazione dei nuovi Honor Play 4T e 4T Pro. Due smartphone che potrebbero segnare un importante momento per l'azienda, ma non per le loro caratteristiche. O meglio, in un certo qual senso sì, come indica il suffisso”T“, che sta per “Terminator“. Il motivo è puro marketing, volendo sottolineare la volontà di osare del produttore in un modo pieno di rivali. Ma il suffisso potrebbe indirettamente confermare quanto affermato durante l'evento, ovvero che Honor Play 4T potrebbe essere l'ultimo smartphone 4G prima dello switch completo al 5G.

Arriva Honor Play 4T: tutto quello che dovete sapere

Honor Play 4T – Scheda tecnica

Display IPS da 6.39″ HD+ (1560 x 720 pixel) in 19.5:9 con densità di 269 PPI;

(1560 x 720 pixel) in 19.5:9 con densità di 269 PPI; dimensioni di 157.4 x 73.2 x 7.75 mm per 165 g;

colorazioni Magic Night Black e Blue Water Emerald;

processore octa-core HiSilicon Kirin 710A ;

; GPU ARM Mali-G51;

6 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage con espandibilità via microSD ;

di storage con espandibilità via ; lettore d'impronte posteriore;

dual camera da 48+2 MP , autofocus e flash LED;

, autofocus e flash LED; selfie camera da 8 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, mini-jack, microUSB;

batteria da 4000 mAh ;

; sistema operativo Android 9 con MagicUI 2.1.

Honor Play 4T Pro – Scheda tecnica

Display OLED da 6.3″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 418 PPI;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 418 PPI; dimensioni di 157.4 x 73.2 x 7.75 mm per 165 g;

colorazioni Magic Night Black, Blue Water Emerald e Iceland Illusion;

processore octa-core HiSilicon Kirin 810 ;

; GPU ARM Mali-G52;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage con espandibilità via microSD ;

di storage con espandibilità via ; lettore d'impronte nel display;

tripla fotocamera da 48+8+2 MP f/1.8-2.4-2.4, autofocus e flash LED;

f/1.8-2.4-2.4, autofocus e flash LED; selfie camera da 16 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, mini-jack, USB Type-C;

batteria da 4000 mAh con ricarica rapiad 22.5W;

con ricarica rapiad 22.5W; sistema operativo Android 9 con MagicUI 2.1.

Prezzo e disponibilità

Honor Play 4T e 4T Pro saranno disponibili in Cina ai seguenti prezzi:

6/128 GB 4T: 1199 yuan ( 155€ )

) 6/128 GB 4T Pro: 1499 yuan ( 194€ )

) 8/128 GB 4T Pro: 1699 yuan (220€)

