Honor Magic Watch 2 si aggiorna con il monitoraggio SpO2 ed il Cycle Tracker

Dopo il rinnovo del suo e-commerce HiHonor, il debutto del modello 9X Pro (e l'arrivo della sua nuova gamma top in patria, oseremmo dire), le novità per il brand cinese non finiscono qui. Secondo quanto annunciato, è in arrivo un nuovo aggiornamento OTA dedicato a Honor Magic Watch 2 (qui trovate la nostra recensione), il quale introdurrà il monitoraggio SpO2 e la modalità Cycle Tracker.

Honor Magic Watch 2, monitoraggio SpO2 e modalità Cycle Tracker: ecco le novità del nuovo aggiornamento

Per quanto riguarda le tempistiche, l'aggiornamento arriverà a bordo dello smartwatch nella sua incarnazione da 42 mm a partire dal 18 Aprile mentre il modello da 46 mm riceverà questa novità a partire dal 10 Maggio. Come anticipato in apertura, l'update introduce una grande novità per Honor Magic Watch 2, ovvero il monitoraggio SpO2, che permette agli utenti di tenere d'occhio i livelli di saturazione di ossigeno nel flusso sanguigno e di valutare come il corpo si sta adattando durante gli allenamenti o ad alta quota.

L'ossigenazione del sangue, che aumenta durante gli allenamenti o altre attività, è necessaria per fornire l'energia di cui i muscoli hanno bisogno per funzionare. Più alto è il contenuto di ossigeno nel sangue, migliore è il metabolismo dell'essere umano. Una percentuale di saturazione di ossigeno tra il 90% e il 100% è considerata una lettura normale. Se si vede un punteggio inferiore all'89%, potrebbe essere un segno di scarsa ossigenazione del sangue che può causare affaticamento, sonnolenza, svogliatezza, vertigini, battito cardiaco rapido, diminuzione della memoria e altri problemi. Allora è necessario ridurre gli esercizi e potrebbe essere il momento di indagare ulteriormente e scoprire se è legato a un problema di salute non rilevato.

Tramite la nuova funzione di Honor Magic Watch 2 sarà possibile visualizzare su schermo la percentuale di ossigeno nel sangue, insieme ai dati sull'altitudine (una chicca per gli amanti dell'escursionismo e degli sport alpini). Oltre a questa novità viene introdotta anche la modalità Cycle Tracking, una funzione dedicata alle donne e che permette di monitorare il ciclo mestruale, registrare i sintomi e verificare i giorni di fertilità, impostare un promemoria prima della data di inizio del ciclo prevista e così via.

Per chi fosse interessato all'acquisto della smartwatch di Honor, qui trovate la pagina dedicata su HiHonor. L'indossabile è in sconto per un periodo limitato, sia nella versione da 42 mm che in quella da 46 mm.

