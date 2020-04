A partire da oggi e fino al 12 Aprile, la compagnia cinese ha dato il via all'iniziativa Honor Fans Days su Amazon, con tutta una serie di offerte dedicate agli smartphone best buy del brand. Tra questi non potevano mancare Honor 20 Pro ed il resto della gamma top, insieme ad un paio di mid-range (come Honor 9X) davvero niente male.

In merito a quest'iniziativa promozionale, Honor Italia ha dichiarato di essere spinta proprio dagli ideali che caratterizzano l'azienda: creare tecnologia che possa avere un impatto positivo sulla vita delle persone. E in questo momento – aggiungiamo – un po' di positività non fa male di certo. Per l'occasione è intervenuto anche il presidente George Zhao, con parole di gratitudine e di sostegno verso tutti gli oltre 220 milioni di appassionati in tutto il mondo. Ma ora, bando alle ciance… passiamo agli sconti su Amazon per gli Honor Fans Days!

Se siete incerti sull'acquisto dello smartphone che preferite, vi segnaliamo le nostre recensioni, in modo da poter fare chiarezza su tutti gli aspetti dei vari modelli. Per la recensione di uno dei dispositivi, non resta che cliccare sulla sigla corrispondente: Honor 20 Pro, 20, 20 Lite, 9X, 10 Lite.

