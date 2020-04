Honor Band 5 e Band 4 si aggiornano: ecco tutte le novità

Dando un'occhiata al mercato dei wearable troviamo davvero tante soluzioni diverse. Nel corso di questi anni, infatti, molti brand hanno proposto i loro prodotti, ampliando così la scelta per l'utente. Tra i tanti dispositivi di questo tipo che ancora vengono seguiti con costanza a livello software troviamo Honor Band 5 e Band 4. Questi due device, infatti, nelle scorse ore hanno ricevuto un importante aggiornamento, che ha apportato alcune novità al sistema.

Honor Band 5 non mostra più i dettagli della notifica

Dando un'occhiata al nuovo update, vediamo come Honor abbia deciso di modificare leggermente il sistema della sua ultima smartband, così come del modello precedente. Su Honor Band 5 e Band 4, infatti, sembra essere arrivato lo stesso aggiornamento. Una delle variazioni più importanti riguarda le notifiche, perché ora non vengono più rivelati i dettagli dei messaggi in entrata. Adesso, dunque, compare la scritta “Nuova Notifica” con il logo dell'applicazione da cui proviene il messaggio.

LEGGI ANCHE:

Honor 30: sono già state vendute più di 50.000 unità in Cina

Oltre questo, però, pare che siano stati rilevati anche alcuni problemi su queste due smartband. Sembra essere sparito, infatti, il widget che gestiva la musica, sia su Honor Band 5 che su Band 4. Non è stata ancora rilasciata una comunicazione ufficiale in merito ma speriamo che ben presto il brand rilasci un nuovo aggiornamento per risolvere tale problema.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu