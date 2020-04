Honor ha lanciato la sua prima scopa aspirapolvere

Non solo smartphone: anche Honor vuole dire la propria nel settore della domotica. E lo vuole fare lanciando per la prima volta sul mercato la sua declinazione di aspiratore. No, non si tratta di un robot che opera in tutta autonomia, bensì di una più semplice scopa elettrica. Pensata per tenere più pulita possibile la propria casa, integra un sistema anti-batterico alimentato da un motore brushless capace di arrivare fino a 100.000 RPM.

A tutta domotica: anche Honor si lancia nel mondo degli aspiratori

Con una potenza di alimentazione di 125W, la scopa aspiratrice di Honor è in grado di generare una forza di aspirazione pari a 24 KPa. Al suo interno c'è un condotto dell'aria a 10 coni, con molteplici filtri per separare la polvere dall'aria ed impedire che il dispositivo si intasi. È stato integrato anche un sistema sterilizzante a ioni, sia per il filtro che per la cisterna dell'acqua. Tutto ciò fa sì che l'aspiratore sia in grado di pulire le superfici dal 99.99% dei residui.

Assemblato in modo minimal con materiali leggeri ma durevoli, l'aspiratore Honor pesa solo 1.65 kg, non pesando eccessivamente sulle braccia dell'utilizzatore. Viene venduto sullo store ufficiale Huawei ad un prezzo di 1299 yuan, circa 169€. Non sappiamo ancora, però, se verrà portato anche in Europa.

