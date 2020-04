Mentre il mercato italiano ha dato il benvenuto ai nuovi 9X Pro e 20E, la compagnia cinese continua con la sua sfilata di medio di gamma destinati al pubblico europeo. Oggi arriva Honor 9X Lite, dispositivo dal comparto tecnico forse un po' anacronistico su certi aspetti. Andiamo a scoprire tutto su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di questa nuova aggiunta.

Honor 9X Lite ufficiale in Europa: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il dispositivo si presenta con il design frontale e le specifiche dei precedenti 8X e View 10 Lite – non proprio recenti – e ravviva la situazione con una back cover rinnovata ed alcuni dettagli differenti. Abbiamo ancora una volta un pannello LCD da 6.5″ Full HD+ con notch (non a goccia), con una selfie camera da 16 MP. Tutte le differenze sono localizzate sul retro di Honor 9X Lite: come anticipato, la cover cambia stile mentre a questo giro abbiamo una dual camera da 48 + 2 MP. Rispetto ai dispositivi citati, il sensore principale passa quindi da 20 a 48 MP.

Il resto delle caratteristiche – le trovate in basso – resta invariato, fatta eccezione per la presenta di base di Android 9. Inoltre il medio di gamma arriva con i servizi Google.

Scheda tecnica

dimensioni di 160.4 x 76.6 x 7.8 mm per 175 g;

display LCD da 6.5″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con rapporto in 19.5:9;

da (2340 x 1080 pixel) con rapporto in 19.5:9; processore octa-core Kirin 710 ;

; GPU Arm Mali G51 MP4 ;

; 4 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage interno espandibile tramite microSD;

di storage interno espandibile tramite microSD; lettore d'impronte digitali posteriore;

dual fotocamera posteriore da 48 + 2 mega-pixel con apertura f/1.8-2.4 e flash LED;

con apertura f/1.8-2.4 e flash LED; fotocamera frontale da 16 mega-pixel con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS;

batteria da 3.750 mAh con ricarica rapida da 10W;

con ricarica rapida da 10W; sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1 e servizi Google.

Honor 9X Lite – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Honor 9X Lite è di 199€ per la sola versione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna ed è disponibile all'acquisto esclusivamente in Finlandia, tramite il sito ufficiale del brand. Le prevendite partiranno il 30 Aprile, con la possibilità di ricevere in regalo un Honor Band 5. Per quanto riguarda il possibile debutto in altri mercati europei, al momento non ci sono dettagli.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu