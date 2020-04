Honor 9X e Honor 9X Pro sono stati presentati circa una settimana fa, in Cina. Durante l'evento di presentazione è stato chiaro, fin da subito, che si sarebbe trattato di due device top di gamma. A bordo, infatti, troviamo un SoC HiSilicon Kirin 810, accompagnato da memorie RAM LPDDR4x e da un buon comparto fotografico. Attualmente, però, la vendita è stata ufficializzata solo sul territorio cinese, a prezzi davvero contenuti per quello che viene offerto. Tanto che gli utenti sono accorsi in massa per la vendita del primo stock di pezzi, polverizzando in soli due minuti ben 100.000 unità.

Aggiornamento 18/04: a mesi di distanza si continuano a registrare ottimi risultati per la serie 9X. Trovate tutto a fine articolo.

Aggiornamento 28/08: ad un mese dal suo lancio ufficiale in Cina, le vendite di Honor 9X e 9X Pro stanno andando alla grande. Tanto da riuscire a superare le 3 milioni di unità vendute in soltanto 19 giorni.

Honor 9X stupisce tutti, battendo il record del suo predecessore

Nonostante Honor 8X fosse uscito sul mercato nello scorso settembre, tanti utenti erano pronti ad acquistare anche la versione più aggiornata. Questo fattore ha inciso parecchio sul dato impressionante fatto registrare da Honor 9X, che in soli 2 minuti è andato sold out. Nel caso in cui qualcuno fosse arrivato tardi all'appuntamento, quindi, non avrebbe avuto più la possibilità di accaparrarsi una delle 100.000 unità previste al lancio.

Rispetto ad Honor 8X, il lancio sul mercato di Honor 9X ha fatto registrare una vendita più veloce di ben due volte, polverizzando il record precedente. Nonostante i prezzi partissero da un minimo di 180 euro per la variante standard, giungendo a circa 310 euro per Honor 9X Pro, questo device ha superato ogni limite. Tanti di quelli che non sono riusciti nell'impresa di portarselo a casa, quindi, attendono la prossima messa in vendita del device. Questa avverrà esattamente fra sette giorni su Vmall.com e JD.com.

Aggiornamento 18/04

L'azienda ci fa sapere che, a distanza di 10 mesi dal lancio, la serie Honor 9X è sempre campione di vendite. Il deputy market manager conferma che, unendo 9X e 9X Pro, si sono sorpassate le 10 milioni di unità vendute. E questo soltanto in Cina, dove il brand va per la maggiore a livello globale, ma sono numeri che non potranno che aumentare. Da poco, infatti, Honor 9X Pro e 9X Lite sono disponibili in Europa, area geografiche che non potrà che migliorare i risultati commerciali.

