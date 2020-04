Honor 8X e Honor 10 Lite si aggiornano: ecco che cosa cambia

Da quando è giunto sul mercato, il gruppo Huawei/Honor ha mostrato sempre un certo interesse nei confronti degli smartphone più datati. Se diamo un'occhiata al mercato, infatti, vediamo come tali dispositivi vengano aggiornati con una certa celerità, non mostrando comunque una longevità superiore a quella offerta da altri brand. Malgrado questo, Honor 8X e Honor 10 Lite si apprestano a ricevere un importante update, che in ogni caso non ne stravolge l'esperienza utente.

Honor 8X e 10 Lite ricevono le patch di sicurezza di Aprile

Osservando meglio le informazioni contenute all'interno del changelo completo, notiamo una certa somiglianza nell'aggiornamento di Honor 8X e Honor 10 Lite. Questi due smartphone, infatti, hanno ricevuto lo stesso aggiornamento. Sono arrivate, dunque, le patch di sicurezza di Android di aprile 2020. Vi ricordiamo, inoltre, che questi due modelli possiedono già la EMUI 10, basata ovviamente su Android 10.

Oltre le nuove patch di sicurezza, poi, Honor ha voluto apportare anche qualche altra modifica. Sono state corrette, infatti, anche cinque vulnerabilità del sistema di livello critico e ben dodici di livello medio. Nonostante questo, però, non sono state menzionate altre importanti modifiche. Vogliamo specificare, comunque, come su Honor 8X sia arrivato un update da 99,60MB, con la EMUI 10.0.0.188, mentre su Honor 10 Lite abbiamo la EMUI 10.0.0.182 ed il pacchetto pesa 96,07MB.

