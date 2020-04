Nell'attesa di scoprire quali saranno le novità in arrivo con la serie Honor 30, è arrivata puntuale la presentazione ufficiale in Cina di Honor 30S 5G. Possiamo considerarlo una sorta di antipasto del top di gamma del produttore, in arrivo nel corso del prossimo mese. Probabilmente integra alcune delle features che vedremo sul modello capostipite, seppur sia un prodotto ascrivibile alla fascia mid-range.

Aggiornamento 07/04: Honor ci fa sapere l'andamento delle vendite del nuovo 30S. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Honor 30S 5G ufficiale: tutto quello che devi sapere

La prima novità a bordo di Honor 30S è l'utilizzo del Kirin 820, inedita soluzione fatta in casa da parte della divisione chipset HiSilicon. Realizzato con processo produttivo a 7 nm, ha dalla sua una CPU octa-core: 1 x 2.36 GHz Cortex-A76 + 3 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 4 x 1.84 GHz Cortex-A55. La parte grafica è affidata alla GPU ARM Mali-G57 MP6, coadiuvati da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibile. L'alimentazione è fornita da una 4000 mAh in grado di ricaricarsi fino a 30W tramite apposito alimentatore.

Un chipset che non punta solamente a potenziare CPU e GPU, ma anche la componente relativa all'intelligenza artificiale. Dal punto di vista connettivo è il primo mid-range Honor ad avere il 5G, grazie al modem integrato nel SoC. Il supporto Dual-Mode SA+NSA è accompagnato da Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS e ingresso mini-jack. Niente da fare, invece, per NFC e sensore IR.

Sul davanti vediamo un telefono munito di display forato, nella fattispecie un pannello LCD da 6.5″ Full HD+. Ne consegue che il lettore d'impronte è integrato sul frame destro anziché nel display, non essendo OLED. In alto a sinistra c'è il sensore fotografico, una 16 MP f/2.0. Sul retro, invece, c'è una quad camera da 64+8+8+2 MP (senza OIS), comprensiva di grandangolare, teleobiettivo ottico 3X e sensore macro.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e densità di 404 PPI;

(2400 x 1080 pixel) e densità di 404 PPI; processore octa-core HiSilicon Kirin 820 ;

; GPU ARM Mali-G57 MP6;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 2.1 espandibili;

di storage UFS 2.1 espandibili; lettore d'impronte laterale;

quad camera posteriore da 64+8+8+2 MP f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolare, teleobiettivo ottico 3x, macro, autofocus e flash LED;

f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolare, teleobiettivo ottico 3x, macro, autofocus e flash LED; selfie camera da 16 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G/5G SA+NSA, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS;

batteria da 4000 mAh con ricarica SuperCharge a 40W;

con ricarica SuperCharge a 40W; sistema operativo Android 10 con MagicUI 3.1.1.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nelle colorazioni Black, Blue, Green e Feather Red, Honor 30S sarà venduto in Cina ai seguenti prezzi:

8/128 GB : 2399 yuan ( 306€ )

: 2399 yuan ( ) 8/256 GB: 2699 yuan (344€)

Aggiornamento 07/04

Non è chiaro se verrà portato anche in Europa, ma in Cina Honor 30S sta andando alla grande. Ce lo dice Honor, con vendite che hanno generato 100 milioni di yuan, pari a circa 1.3 milioni di euro, nel primo secondo di vendite. Se si considerano i prezzi di vendita, significa che in 1 secondo sono state vendute fra le 37.000 e le 41.000 unità.

