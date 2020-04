Honor 30 si farà in due, sia nella ricarica che negli speaker

Quello che abbiamo visto con Honor 30S è stato soltanto l'antipasto delle novità che avremo con Honor 30 e 30 Pro. Sappiamo che l'azienda si munirà di almeno tre modelli per la serie 30, a cui in realtà se ne potrebbero aggiungere di ulteriori. Dovrebbe esserci anche un Pro+, come accaduto con P40, e dubitiamo che un modello Lite non si faccia. Tre smartphone per tre chipset diversi, passando dal segmento medio/alto a quello più elevato. Nel frattempo sono stati rilasciati altri teaser, questa volta focalizzati su altri aspetti sempre tecnici, come ricarica e audio.

Nuovi teaser ufficiali ci parlano delle caratteristiche tecniche di Honor 30

La batteria, che ipotizziamo sarà un'unità da almeno 4000 mAh, sarà supportata da una doppia ricarica rapida SuperCharge a 40W. La definizione “doppia” dovrebbe significare che anche Honor 30 (Pro? Pro+?) avrà la stessa ricarica wireless a 40W introdotta su P40 Pro+. È ipotizzabile che anche la modalità inversa erediti gli upgrades dei flagship Huawei, caricando dispositivi compatibili a 27W.

L'altro teaser riguarda il comparto audio, svelando l'utilizzo di un doppio speaker stereo ad alta ampiezza sonora ed ottimizzazioni Huawei Histen. Appuntamento al 15 aprile per l'evento di lancio, durante il quale non ci saranno più sorprese. Se ve li foste persi, ci sono i render ufficiali che ne mostrano il design. Inoltre, avete visto la Superluna immortalata proprio con Honor 30?

