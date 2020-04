Honor 30: svelate tutte le specifiche della fotocamera

Da quando Honor ha lanciato il suo top di gamma nel 2019, è evidente che il produttore voglia spingere sul comparto fotografico. Lo stesso accadrà con Honor 30, con novità che riguarderanno in primis modalità Notturna e capacità di zoom. Sappiamo che lo smartphone sarà dotato di una tripla fotocamera, disposta nell'ormai onnipresente riquadro in alto a sinistra. La conferma ci arriva anche dai render postati da OnLeaks, voce sempre molto affidabile quando si parla di leaks a tema telefonico.

Aggiornamento 02/04: a rendere più completo il profilo fotografico ci ha pensato GSMArena. Trovate ogni dettaglio a fine articolo.

Il buon Steve ha ben pensato di allegare all'immagine anche alcune delle specifiche che comporranno la configurazione fotografica di Honor 30. Il sensore principale sarà un inedito Sony IMX7xx da 50 MP, con funzione di Pixel Binning e pixel da 2.24 µm. Secondo quanto trapelato in precedenza, dovrebbe essere grosso 1/1.3″, seppur i pixel non coincidano. Si fa menzione, poi, della funzione “100% Focus Pixels“, che dovrebbe tradursi nella messa a fuoco PDAF tramite tutti i pixel presenti. Potrebbe trattarsi della nuova tecnologia Octa PDAF che ha debuttato con Huawei P40, ma è ancora presto per dirlo.

Il secondo sensore sarebbe un 12 MP anch'esso usato in Pixel Binning, ma con pixel più ampi da 2.8 µm. È possibile che questo sensore possa essere utilizzato unicamente in modalità Notturna, spingendosi anche più in là di P40, il quale può arrivare fino a 2.44 µm. Infine, il terzo sarebbe un teleobiettivo da 8 MP, con uno zoom ottico 3x. Ma non mi meraviglierei se spuntasse un Honor 30 Pro con teleobiettivo a periscopio e zoom ottico 5x, se non addirittura 10x.

According to my sources, the #Honor30 comes with 50MP Primary (custom Sony IMX 7XX Sensor, Full-Pixel Focus Tech, 4in1 2.24μm) + 12MP Ultra-Wide (4in1 2. 8μm) + 8MP Telephoto Rear Camera with 3x Optical Zoom.

PS: The sketch below may not be 100% accurate… pic.twitter.com/bORauMIiD0

— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 27, 2020