Honor 30 Pro certificato dal TENAA: ecco tutte le specifiche

La prossima serie top del brand cinese arriverà a breve e nel corso dei giorni non sono mancate conferme ed indiscrezioni. Finalmente è arrivato il momento di dare un'occhiata alle specifiche di Honor 30 Pro grazie all'ente certificativo TENAA, il quale – per forza di cose – si rivela di certo più affidabile di qualsiasi voce di corridoio.

Honor 30 Pro arriva sul portale del TENAA in tre varianti

Purtroppo al momento le pagine dedicate alle varie incarnazioni del flagship non presentano immagini. Poco male: probabile che nei prossimi giorni ci saranno novità e nel frattempo abbiamo comunque dalla nostra vari render. Per prima cosa facciamo un po' di chiarezza (o almeno di proviamo). Honor 30 Pro sarebbe apparso in tre versioni differenti sul portale del TENAA, con appunto tre sigle. Una di queste si differenzia per alcuni dettagli non da poco e potrebbe trattarsi del già citato modello Pro+.

Come al solito in questi casi è bene limitarsi alle ipotesi. Bando alle ciance, di seguito trovate la scheda tecnica dei dispositivi siglati EBG-AN00 e EBG-TN00.

dimensioni di 160.3 × 73.6 × 8.63 mm per un peso di 186 grammi;

display OLED da 6.57″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con rapporto in 19.5:9;

processore octa-core con una frequenza massima di 2.86 GHz (presumibilmente il Kirin 990 5G);

8 GB di RAM;

128/256 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB tramite NM;

lettore d'impronte integrato nel display;

Quad Camera con un sensore principale da 40 MP, presente lo Zoom ottico 5X;

selfie camera da 32 MP;

batteria da 3.900 mAh (valore minimo) con ricarica rapida;

Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria EMUI 10.

Abbiamo poi un terzo modello siglato EBG-AN10 dotato delle medesime specifiche fatta eccezione per un peso leggermente superiore (190 grammi), la presenza di tagli di RAM da 8 e 12 GB ed una Quad Camera con un sensore principale da 50 MP.

