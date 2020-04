Honor 30 Pro: scaricate gli sfondi ufficiali | Download

Lanciata pochi giorni fa, la serie Honor 30 è stata per il momento proposta soltanto in Cina. Ma è soltanto questione di tempo prima che il rilascio dei 3 modelli avvenga anche fuori dalla madre patria, Europa in primis. Nell'attesa di poterci mettere le mani sopra, potete averne un piccolo assaggio usufruendo degli sfondi ufficiali.

Disponibili gli sfondi ufficiali direttamente dal nuovo Honor 30 Pro

Se Honor 30 Pro e Pro+ si fanno forti del Kirin 990 5G di fascia top, su Honor 30 debutta per la prima volta il nuovo Kirin 985. Lo schermo OLED con sensore ID al di sotto ha diagonale da 6.53″ su Honor 30 e 6.57″ sui modelli più avanzati. Cambia anche il comparto fotografico: da 40+8+16 MP su Honor 30 e 30 Pro, da 50+8+16 MP su 30 Pro+. La selfie camera, incastonata nel display in alto a sinistra, è da 32 MP. Per finire, la batteria da 4000 mAh è invariata sui 3, ma 30 Pro+ vanta anche la ricarica wireless da 27W.

Disponibili a risoluzione originale Full HD+, hanno una dimensione di 2340 x 1080, risultando così ideale per tutti gli smartphone in 19.5:9. Potete scaricarli cliccando direttamente sul link qua sotto.

