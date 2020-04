Honor 30 svelato nei teaser, ci sarà anche Honor 30 Pro+

Sembrerebbe continuare la manovra di marketing atipica che Honor starebbe conducendo per il lancio della serie Honor 30. Allo stato attuale Honor ha pubblicato un solo teaser ufficiale, relativo alla data di presentazione. Parallelamente, però, in rete sono comparse immagini promozionali ufficiose, per quanto siano state pubblicate da fonti non propriamente attendibili al 100%. Ne è un ulteriore esempio questa nuova immagine, spuntata su Twitter e pubblicata dalla pagina Instagram “milanaestheticresearchcenter“. Cercandola sulla piattaforma non è possibile trovarla, ma stando a Linkedin si tratta effettivamente di una branca esistente dell'azienda.

Nuovi teaser sulla serie Honor 30, con design e slogan “ufficiale”

L'attendibilità di questa immagine è quindi tutta da vedere, ma è probabile che Honor non si stia esponendo del tutto in modo da non spostare l'attenzione dal nuovo 30S 5G. Lo slogan sarebbe “Freedom, Bold, Dazzling“, con tre riferimenti al telefono. Nel primo caso la “libertà” sarebbe attribuibile alla fotocamera, facendo intuire come le capacità fotografiche offerte ricoprano tutte le necessità. Per “audacità” si fa riferimento al logo, apparentemente ben marchiato sul retro. Infine, l'essere “abbagliante” indica proprio la doppia texture della cover, più appariscente del solito.

A sommarsi a tutte queste notizie c'è il post di Teme, secondo cui la famiglia Honor 30 sarà composta da tre modelli. In maniera identica alla serie P40 di Huawei, ci sarebbero anche Honor 30 Pro e Honor 30 Pro+. La filosofia di avere più di un top di gamma sta venendo abbracciata da sempre più aziende: lo abbiamo visto di recente con OPPO e Xiaomi e sembra probabile che sarà così anche con Honor.

