Honor 30 Pro con doppia selfie camera: nuove immagini dal vivo e specifiche

La data di presentazione della nuova serie top del brand è fissata per il 15 Aprile. Manca ormai una manciata di giorni ma nonostante ciò continuano ad arrivare indiscrezioni e dettagli, come nel caso delle nuove immagini dal vivo con protagonista Honor 30 Pro, che sembrano confermare ancora una volta le caratteristiche del display.

Honor 30 Pro potrebbe essere comparso in nuove immagini dal vivo

Purtroppo ci troviamo di fronte ad alcuni scatti deludenti, che permettono di dare uno sguardo solo ad una porzione del display di Honor 30 Pro e al lato sinistro. Per amor di precisione, si ipotizza che sia la variante maggiore, ma potrebbe anche essere il modello base. Fatto sta che il primo scatto lascia intravedere il doppio foro nel display, soluzione già avvistata in una presunta immagine dal vivo precedente. Anche stavolta si intravede una dual selfie camera ed è impossibile non notare i bordi curvi.

Inoltre il lato sinistro sembra “pulito”, quindi il tasto di accensione ed il bilanciere del volume dovrebbero essere posizionati a destra.

Novità anche per le specifiche

Le indiscrezioni sulla coppia di flagship continuano su Twitter, con alcuni dettagli ipotizzati da Huawei Club. Secondo quanto riportato, Honor 30 dovrebbe montare un pannello Samsung AMOLED da 6.53″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate standard. Inoltre avremo una singola fotocamera da 32 MP – e quindi, ecco che le immagini precedenti ci riportano al fratello maggiore – mentre sulla back cover troveremo una Quad Camera da 40 + 8 + 8 + 2 MP, con un sensore principale Sony IMX600, grandangolo ed un teleobiettivo con zoom ottico 5X. Si conclude con la batteria, da 4000 mAh con ricarica rapida da 40W.

Si passa poi ad Honor 30 Pro, citando il display OLED da 6.57″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) targato BOE e Visionox, stavolta con refresh rate a 90 Hz e bordi curvi. Vengono riportati sia la presenza di speaker stereo che il supporto alla ricarica wireless da 27W (in altri casi si ipotizza di quella a 40W), ma le indiscrezioni finiscono qui.

Per quanto riguarda i chipset a bordo, il modello base dovrebbe avere l'inedito Kirin 985 mentre il fratello Pro il Kirin 990 (come si evince anche da un teaser ufficiale, nello stesso articolo trovate anche le specifiche del TENAA). Per concludere la nostra vagonata di leak, qui trovate il primo sample foto scattato con Honor 30 Pro.

