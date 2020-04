Honor 30 Pro arriva su Geekbench con il Kirin 985

Dopo il lancio del modello 30S, la compagnia tecnologica cinese si prepara a presentare la sua nuova serie top. Il modello maggiore Honor 30 Pro dovrebbe essere accompagnato anche da una variante Pro+ anche se al momento mancano conferme ufficiali. In questi giorni non sono mancate anticipazioni sul comparto fotografico, il quale farà affidamento sull'inedito Sony IMX500 da 50 MP e non si farà mancare niente, compreso un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 5X. Per quanto riguarda il SoC a bordo, il dispositivo è stato avvistato su Geekbench, il quale potrebbe aver svelato la presenza del Kirin 985.

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di questo processore. Anche la serie Nova 7 dovrebbe avere un membro equipaggiato con la soluzione inedita, ma per il momento bisognerà attendere. Per quanto riguarda Honor 30 Pro, il top di gamma sembra essere apparso su Geekbench, con la sigla EBG-AN00. Quest'ultimo modello è stato anche certificato dall'ente 3C (con una ricarica da 40W) e secondo le varie indiscrezioni il SoC sarà equipaggiato con il già citato Kirin 985.

I just heard #Kirin985 which will allow the use of the largest image sensor of the mobile industry (see previous Tweet) will likely be unveiled on April 15th and power at least one of the upcoming #Honor30 Series model… pic.twitter.com/LwzTd6qYhW

