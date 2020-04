Honor 30 non sarà da meno a Huawei P40 Pro, anche nel display

Più passano gli anni, più è evidente che Honor non voglia essere il fanalino di coda di Huawei. Lo vediamo con gli ultimi top di gamma, con un Honor 20 Pro dalle prestazioni fotografiche non poi così inferiori rispetto a Huawei P30 Pro. Con l'introduzione di un modello Pro il produttore ha deciso di proporre un top di gamma sempre più pregiato. Lo stesso avverrà con Honor 30 Pro, secondo quanto finora dimostrato dai leaks comparsi in rete. In primis con un comparto fotografico praticamente alla pari di Huawei P40 Pro, e forse anche nel display.

Il display di Honor 30 erediterà le novità introdotte su Huawei P40 Pro

Se si prendono le parole di Teme, anche Honor avrebbe deciso di stratificare ulteriormente la propria proposta ai piani alti. Non soltanto Honor 30, ma anche Honor 30 Pro e 30 Pro+, proprio come accaduto con la serie P40. Di conseguenza, si partirà da un modello più modesto fino ad una macchina ammiraglia con pochi compromessi. Fotocamera a parte, anche il display di Honor 30 dovrebbe essere in linea con la proposta attuale quando si parla di top di gamma.

Gli ultimi leaks parlano di un pannello con refresh rate a 90 Hz, probabilmente lo stesso visto su P40 Pro per ovvi motivi di fornitura di casa Huawei/Honor. E proprio come Huawei, anche Honor dovrebbe fare uso di pannelli BOE, portando avanti la filosofia di puntare quanto più possibile su aziende cinesi. Probabile, quindi, che Honor 30 sarà mantenuto a 60 Hz per offrire un prezzo più attento al portafogli, mentre Pro e Pro+ avranno uno schermo a 90 Hz, forse curvo ai lati.

