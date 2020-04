Dopo aver rinnovato il suo store ufficiale, il brand cinese ha lanciato il modello 9X Pro in Italia ed ora si appresta ad arricchire ulteriormente la sua offerta con Honor 20E. Tuttavia non si tratta di un dispositivo inedito, ma di un rebrand di Honor 20 Lite, medio di gamma lanciato lo scorso Maggio. Ma che cosa cambia? Ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità del nuovo arrivato.

Honor 20E ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Partiamo subito col chiarire che non vi sono cambiamenti degni di nota: semplicemente il design resta invariato, così come gran parte delle specifiche, ma il tutto viene proposto ad un prezzo minore. Honor 20E presenta una pannello LCD da 6.21″ con risoluzione Full HD+ ed un notch a goccia. All'interno di quest'ultimo trova spazio un sensore da 8 MP: ecco la differenza con il modello 20 Lite, dotato invece di una selfie camera da 32 MP.

Come anticipato poco fa il resto delle specifiche non cambia: abbiamo il SoC Kirin 710F – con memorie da 4/64 GB – ed una batteria da 3.400 mAh. Il dispositivo arriva con Android 9 Pie (e i servizi Google) mentre il comparto fotografico è composto da un triplo modulo da 24 + 8 + 2 MP, con una lente ultra-wide. Di seguito trovate tutti i dettagli della scheda tecnica.

Scheda tecnica

dimensioni di 154.8 x 73.64 x 7.95 mm per 163 g;

display LCD da 6.21 pollici Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con rapporto in 19.5:9 e certificazione TUV Rheinland;

da (2340 x 1080 pixel) con rapporto in 19.5:9 e certificazione TUV Rheinland; processore octa-core Kirin 710F ;

; GPU Arm Mali G51 MP4 ;

; 4 GB di RAM;

di RAM; 64 GB di storage interno espandibile tramite microSD;

di storage interno espandibile tramite microSD; lettore d'impronte digitali posteriore;

tripla fotocamera posteriore da 24 + 8 + 2 mega-pixel con apertura f/1.8-2.4-2.4, grandangolo e flash LED;

con apertura f/1.8-2.4-2.4, grandangolo e flash LED; fotocamera frontale da 8 mega-pixel con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, GPS;

batteria da 3.400 mAh con ricarica rapida da 10W;

con ricarica rapida da 10W; sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1 e servizi Google.

Honor 20E – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Honor 20E è di 149.9€ (in sconto, poi si passa a 179.90€) per la sola versione da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il dispositivo è in vendita sullo store ufficiale del brand HiHonor, a questo indirizzo. Per chi preferisse invece il modelli 20 Lite (di cui qui trovate la nostra recensione), in basso vi lasciamo il link all'acquisto.

